Ritorna l'angolo dedicato alle puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 in Italia dal giorno 7 al 13 febbraio 2022.

Crescerà sempre di più l’interesse della perfida Genoveva Salmeron nei confronti di Quesada, al punto da arrivare a chiedere a Marcos di farglielo conoscere. Naturalmente, tra i due nascerà subito qualche cosa di importante che potrebbe farla felice. Nel frattempo, Natalia vorrebbe avere un colloquio con Antoñito e cercherà di chiedere subito l’aiuto di Anabel. Infine, peggiorerà sempre di più la salute di Lolita che rischierà di perdere la vita, mentre Genoveva tenterà di scoprire la verità su Natalia.

Spoiler Una Vita fino al 13 febbraio del 2022: Natalia sarà sempre sconvolta e frustrata

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, i Palacio si impegneranno a non dire nulla a Lolita in merito alla sua grave malattia che le sta togliendo la vita. Dunque la donna, non sapendo nulla, continuerà a essere felice dopo aver appreso la notizia che molto presto sarà dimessa e potrà uscire dall'ospedale per ritornare a casa.

Intanto, Natalia frustrata e sconvolta, sembrerà soddisfatta dell’allontanamento da parte di Antoñito e Aurelio proverà in qualche modo a tirarla su di morale.

Una Vita, puntate della soap opera spagnola: Antonito proverà a cercare una cura per Lolita

Nei prossimi episodi di Una Vita, la perfida Genoveva Salmeron parlerà della partenza dell'avvocato Felipe con Rosina, dicendole inoltre di aver fissato un appuntamento con Aurelio.

Nel frattempo, Antoñito continuerà sempre a cercare alcune possibilità per tentare di curare Lolita, con quest'ultima che non vorrà perdonarlo e tra i due la situazione continuerà a rimanere tesa. Infine, il ragazzo sarà anche disposto ad andare a Siviglia per cercare di portare un buon medico nel quartiere spagnolo di Acacias 38 che sia in grado di tirare fuori una cura per sua moglie.

Anticipazioni di febbraio di Una Vita: Genoveva manterrà ottimi rapporto con Aurelio Quesada

Gli spoiler della soap opera spagnola Una Vita, rivelano che Jose chiederà a Susana e Rosina di portarlo da sua moglie quando uscirà di casa, mentre un uomo li sta spiando da lontano e le due non se ne accorgeranno.

Nel frattempo, Genoveva Salmeron si impegnerà molto a mantenere ottimi rapporti con Aurelio Quesada.

Infatti, la donna vorrebbe portare a termine alcuni affari con Marcos e, per questo motivo, deciderà di presentarsi a sorpresa nella sua abitazione. Naturalmente, lo scopo principale di Genoveva è quello di avere maggiori informazioni sul conto di Natalia.