Tra i protagonisti di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore continua ad esserci il giovane Salvatore Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio, sempre più al centro delle dinamiche e delle trame. Dopo essersi "liberato" di Gabriella e di quell'amore non corrisposto, Salvatore ha voltato pagina grazie ad Anna Imbriani, che ha saputo far breccia nel suo cuore. Tuttavia, in una recente intervista al periodico Mio, l'attore di Salvatore ha svelato un retroscena sul suo personaggio e sulle sue prossime storie d'amore.

Salvatore Amato al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, dopo l'addio con Gabriella, che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Cosimo andando via per sempre da Milano, Salvatore ha voltato pagina in questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ed ha ritrovato di nuovo il sorriso al fianco di Anna Imbriani.

Tra i due è nato un feeling eccezionale e, settimana dopo settimana, la ragazza è riuscita a lasciarsi andare sempre più tanto da permettere a Salvatore di arrivare a prendere una decisione importante sul loro futuro.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di fine gennaio, infatti, rivelano che il giovane Amato deciderà di convolare a nozze con Anna.

Ecco cosa succede tra Anna e Salvatore: anticipazioni Il Paradiso 6

Il figlio di Agnese, alla luce di questo rapporto che diventerà sempre più importante per lui, si convincerà del fatto che sia Anna la persona adatta per lui, motivo per il quale deciderà di pensare al matrimonio e quindi a mettere su famiglia con lei.

Insomma per il giovane Amato potrebbe essere giunto il momento di vivere una gioia dal punto di vista sentimentale, anche se in una recente intervista l'attore ha svelato dei retroscena che non sono passati inosservati.

Emanuel Caserio, infatti, ha parlato del suo personaggio e di questa perenne ricerca dell'amore della sua vita, svelando che anche in questa seconda parte della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, continuerà ad innamorarsi di donne sbagliate per lui.

Il retroscena su Salvatore Amato ne Il Paradiso 6

"Il giovane Salvo sta maturando, sta crescendo e continuerà ad innamorarsi di donne sbagliate per lui", ha ammesso l'attore di Salvatore.

Insomma dichiarazioni che non sono passate inosservate quelle del protagonista de Il Paradiso delle signore, con le quali ha lasciato intende che forse anche Anna Imbriani non sarà quella giusta per il suo Salvatore.

Come si evolverà a questo punto la situazione nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera? Salvatore e Anna diventeranno marito e moglie oppure salterà tutto? Lo scopriremo nei prossimi episodi previsti su Rai 1.