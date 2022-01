Il 14 gennaio, è stata registrata la sedicesima puntata di Amici21, la quale andrà in onda questa domenica, 16 gennaio, a partire dalle ore 14:00. Questa volta i colpi di scena saranno davvero numerosi, in vista dell'avvicinarsi del serale, il quale pare andrà in onda a partire dal 19 marzo. In particolare, diverse saranno le sfide che dovranno affrontare gli allievi di Amici di Maria De Filippi, durante la sedicesima puntata.

Gara di cover ad Amici21

Come ogni settimana, i cantanti dovranno affrontare una gara di cover, la quale determinerà una classifica.

Questa volta, a giudicare la gara, ci sarà Fiorella Mannoia. Al primo posto ci sarà Sissi, seguita - a pari merito - da Luigi e Crytical. Al terzo posto Aisha, seguita da Alex, LDA, Albe e Rea. All'ultimo posto si posizionerà, ancora per una volta, Nicol.

Per Albe, oltre ad essersi classificato ultimo nella precedente gara cover - giudicata da Arisa - e penultimo in quella della sedicesima puntata, ci sarà anche un'altra brutta notizia. La sua insegnante, Anna Pettinelli, infatti, deciderà di sospendergli la maglia poiché non sarà soddisfatta dell'andamento del suo recente percorso.

Eliminazioni ad Amici21

Durante la settimana, Rudy Zerbi ha avuto modo di mettere a confronto Paily - una ragazza scovata ai casting - ed Elena.

Dopo un'attenta valutazione, l'insegnante deciderà di eliminare entrambe e di far entrare un nuovo cantante. Nonostante fosse interessato a Mede - lo sfidante che ha affrontato Sissi durante la quindicesima puntata - deciderà poi di assegnare il banco ad un nuovo allievo, il quale lo ha colpito particolarmente: Calma.

Nicol, purtroppo, dopo aver avuto un percorso molto difficile all'interno della scuola di Amici21, sarà eliminata in seguito alla decisione di Rudy.

L'insegnante di canto, infatti, ha richiesto alla produzione di poter eliminare direttamente l'ultimo classificato nella gara di cover. Automaticamente, essendosi classificata nuovamente all'ultimo posto, Nicol verrà eliminata dal programma.

Un altro duro colpo per i fan del talent sarà l'eliminazione di Cristiano. Il giovane ballerino della maestra Celentano si sfiderà con Christian, per volere di Raimondo Todaro.

La sfida sarà vinta da Christian. Pertanto, Cristiano sarà costretto ad abbandonare la scuola di Amici21.

Altre anticipazioni su Amici21

Durante la sedicesima puntata di Amici21, Mattia non potrà ancora esibirsi in seguito alla microlesione della caviglia. Pertanto, siccome non ha potuto esercitarsi fisicamente durante tutto questo periodo, la maestra Celentano lo metterà alla prova sulla teoria. Purtroppo, però, Mattia risulterà alquanto impreparato e riceverà soltanto un 3 dall'insegnante di ballo.

Anche Carola non potrà ancora esibirsi a causa del suo infortunio. Inoltre, Cosmary cercherà di convincere la maestra Celentano di meritare il suo banco, eseguendo il compito assegnatole insieme a Serena.

Sfortunatamente, però, la sua insegnante non si riterrà soddisfatta della loro esibizione e deciderà, nuovamente, di sospenderle la maglia. Anche Raimondo Todaro non apprezzerà l'esibizione, ma riconfermerà comunque la maglia a Serena.

Fortunatamente ci saranno anche delle soddisfazioni per alcuni cantanti. Saranno presenti, infatti, delle radio disposte ad ascoltare i nuovi singoli di Rea, Alex, Aisha e Crytical.

Oltre a vincere la sfida contro Cristiano, Christian sarà proclamato il vincitore della prova Oreo contro Luigi. Mentre Dario sarà il vincitore della prova Tim.

Momenti simpatici ad Amici21

Domenica non saranno mostrati i soliti video divertenti sui ragazzi della scuola. Questa volta, però, ci saranno dei siparietti simpatici tra gli insegnanti.

Così come gli alunni si sfidano in continuazione per dimostrare le loro doti e il loro talento, allo stesso tempo saranno i maestri di canto e di ballo a mettersi alla prova. In particolare, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi si sfideranno eseguendo gli addominali. Mentre Anna Pettinelli e Alessandra Celentano affronteranno una gara di plank.