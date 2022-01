Con la puntata di venerdì 21 gennaio Il Paradiso delle signore 6 chiuderà una settimana molto importante per i protagonisti della soap in onda su Rai 1. I riflettori saranno puntati ancora una volta su Ezio e Gloria, che dovranno affrontare una frattura nel loro rapporto, nonostante le rassicurazioni dell'uomo. Gemma, inoltre, noterà un insolito atteggiamento in sua madre che la farà preoccupare. Ci saranno problemi anche per Irene, che dopo aver avuto delle difficoltà a far quadrare i conti si troverà di fronte a un altro problema: il proprietario dell'appartamento in cui vive vorrebbe vendere l'immobile.

Infine Vittorio e Tina si ritroveranno ancora irrimediabilmente vicini.

Ezio faccia a faccia con Veronica

A Il Paradiso delle signore 6 le emozioni sono all'ordine del giorno e nella puntata di venerdì 21 gennaio ci sarà un aspro confronto tra Veronica e il suo compagno Ezio. Dopo aver scoperto che l'uomo le ha mentito in merito ai suoi rapporti con Gloria, la signora Zanatta si farà coraggio e affronterà la situazione chiedendo spiegazioni a Ezio, che difenderà la sua posizione rinnovando i suoi sentimenti. Nonostante il passato, infatti, Colombo spiegherà a Veronica che adesso ama soltanto lei ed è con lei che vorrebbe costruire un futuro. Per la donna non sarà facile credere ancora alle parole dell'uomo, che ha irrimediabilmente tradito la sua fiducia: ormai è evidente l'esistenza di una frattura.

Tutto preannuncerà un duro confronto tra Veronica e Gloria.

Gemma si domanderà cosa è accaduto a sua madre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata di venerdì 21 gennaio vedrà protagonista anche Gemma, che sin da subito noterà in sua madre un atteggiamento diverso del solito. La serenità che si respirava in casa Colombo fino a qualche giorno prima, infatti, sembrerà ormai compromessa per sempre e la ragazza continuerà a domandarsi cosa possa essere successo all'improvviso tra sua madre e il suo compagno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo per Irene arriverà una brutta notizia.

Tina e Vittorio si ritroveranno vicini: anticipazioni puntata venerdì 21 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 21 gennaio rivelano che per Irene ci saranno ancora molti problemi da affrontare. Dopo aver avuto difficoltà nel far quadrare i conti, la Venere verrà a sapere che il proprietario dell'appartamento in cui vive vorrebbe vendere l'immobile.

Per Irene, quindi, si renderà necessario cercare una nuova sistemazione. Per Tina, invece, arriverà il momento di ricominciare a cantare e l'emozione sarà molto forte. A stare accanto alla ragazza sarà nuovamente Vittorio, che condividerà con lei la gioia del momento e i due amici si ritroveranno ancora una volta molto vicini.