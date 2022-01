L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 per il 2022 si preannuncia denso e carico di nuovi colpi di scena e sorpresa. Le anticipazioni legate alle prossime puntate della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover gestire una situazione decisamente molto complicata che la porterà ad uscire di scena. Occhi puntati anche su Vittorio Conti che, in questi nuovi appuntamenti del 2022, riuscirà finalmente a trovare l'amore dopo la separazione con Marta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, trame 2022: Adelaide sarà costretta alla fuga

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste su Rai 1 nel corso della stagione televisiva 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover fare i conti con una situazione molto ingarbugliata e complessa da gestire.

Le indagini legate alla morte del marito Achille Ravasi andranno avanti a ritmo serrato e ben presto per la contessa ci saranno nuovi guai da risolvere.

La donna, infatti, si ritroverà nel mirino dell'Interpol che si metterà sulle sue tracce: Adelaide rischia grosso e proprio per questo motivo, deciderà di far perdere le sue tracce.

Adelaide esce di scena da Il Paradiso 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per questo 2022 rivelano che la contessa uscirà di scena: una fuga volontaria, durante la quale eviterà di fornire informazioni su dove si trova e che fine abbia fatto.

Un'uscita di scena che, sicuramente, non passerà inosservata dato che Adelaide risulterà assente nelle puntate di questa nuova stagione della soap opera per oltre un mese.

E, durante la sua assenza, tutto verrà lasciato nelle mani di Umberto Guarnieri, il suo prezioso cognato ma anche amante, che si ritroverà a dover gestire le varie situazioni legate alla sparizione della contessa.

Vittorio Conti ritrova di nuovo l'amore dopo l'addio con Marta

Occhi puntati anche sulle vicende di Vittorio Conti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che per il proprietario del grande magazzino sono in arrivo delle novità importanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Dopo aver sofferto per la fine della sua relazione con Marta Guarnieri, Conti riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso e la spensieratezza di un tempo.

Per lui, infatti, è in arrivo un nuovo amore e le due donne in pole position per far breccia nel cuore di Conti sono Tina e Beatrice.

Tina e Beatrice conquisteranno Vittorio? Anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Con la giovane Tina, Vittorio ha intrecciato un rapporto sempre più intenso e vero durante l'ultimo periodo, complici anche i loro rispettivi tormenti dal punto di vista sentimentale.

Con Beatrice, invece, dopo la tresca clandestina del passato, c'è stato un riavvicinamento durante il periodo natalizio.

Al momento, quindi, Conti appare diviso tra queste due donne: riuscirà una tra Tina e Beatrice a conquistare definitivamente il cuore del proprietario de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo durante i prossimi episodi della soap, che proseguirà la sua regolare messa in onda fino a fine maggio 2022.