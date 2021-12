Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno diverse novità e colpi di scena in arrivo. I riflettori saranno puntati sulle vicende di Agnese, la quale si ritroverà a dover riflettere e decidere sul suo futuro e sulla sua vita sentimentale. Intanto, la contessa Adelaide si ritroverà messa alle strette per quanto riguarda le vicende legate alle indagini sulla morte di Ravasi, al punto che sarà costretta ad uscire di scena per un po' di tempo.

La nuova vita di Agnese senza suo marito Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al personaggio di Agnese.

Per la donna, infatti, dopo l'addio di suo marito Giuseppe e il riavvicinamento con Armando, inizierà una nuova fase della sua vita, in cui sarà consapevole di quello che vuole e desidera.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana in onda con grande successo di ascolti su Rai 1, Agnese si renderà conto che il suo posto non è più al fianco del marito Giuseppe.

Proprio per questo motivo, Agnese arriverà al punto di voltare pagina e di voler chiudere definitivamente la sua relazione col padre dei suoi figli.

Agnese pronta a voltare pagina: spoiler Il Paradiso 6

Anche se Giuseppe dovesse ritornare a casa, da un giorno all'altro come è accaduto in passato, lei non avrà alcuna intenzione di continuare a fingere che vada tutto bene.

E, questa volta, Agnese potrà contare anche sul sostegno e sull'appoggio dei suoi stessi figli.

Tina e Salvatore, infatti, nel momento in cui hanno scoperto che Giuseppe ha ingannato tutti loro, mentendo sull'esistenza di un altro figlio concepito in Germania, si sono schierati dalla parte della mamma, ammettendo di essere delusi e amareggiati dal comportamento del loro papà.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse nel corso di questo 2022 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa Adelaide.

Adelaide esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Anche lei continuerà ad essere protagonista delle trame della soap opera e, questa volta, si ritroverà a dover fare i conti con delle indagini che la costringeranno a scappare via.

I riflettori, infatti, saranno puntati ancora una volta sul giallo legato alla morte di suo marito Achille Ravasi, di cui ancora non si conosce un'effettiva verità dei fatti su quanto è successo.

Tuttavia, per Adelaide cominceranno i guai al punto che la donna sarà costretta a far perdere le sue tracce e quindi ad uscire di scena per un po' di tempo dal cast e anche dalle dinamiche di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Insomma un 2022 che si preannuncia scoppiettante per la soap opera, la quale riprenderà la sua consueta programmazione a partire da lunedì 3 gennaio.

Successo confermato per la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che vola negli ascolti

Dopo la pausa natalizia di una settimana, Il Paradiso delle signore 6 tornerà a tener compagnia ai due milioni di fedelissimi telespettatori che, in questi mesi, hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di raggiungere anche picchi di share del 20%.

Numeri che, in diverse occasioni, hanno consentito alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio, battendo così anche la striscia del daytime di Amici di Maria De Filippi, in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5.

Intanto, in questi giorni di festa, gli attori continuano a tenersi attivi sul fronte social, dove in tantissimi hanno voluto fare i loro migliori auguri ai fan che li seguono e li supportano sempre con grande interesse.

Salvatore Amato tra i volti più amati de Il Paradiso 6

Tra quelli più attivi sul fronte social vi è il giovane Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato, che continuerà ad essere un super protagonista anche di queste nuove puntate della soap in programma nel 2022.

Salvatore, infatti, sarà al centro delle dinamiche per la sua relazione con la giovane Anna Imbriani: dopo un periodo di "crisi", tra i due tornerà di nuovo il sereno e proprio nel corso dei primi episodi di gennaio, la ragazza riceverà un invito ufficiale a casa Amato, per le presentazioni in famiglia con mamma Agnese e Tina.

In attesa di rivederlo all'opera nei panni di Salvatore, Caserio si diverte sui social e spesse volte è anche in tv nei panni di opinionista del talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai 1, che fa proprio da traino all'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore.