L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 ritorna in onda questo lunedì 10 gennaio 2022. Le anticipazioni legate alla prossima puntata serale, condotta da Alfonso Signorini, rivelano che ci sarà spazio per parlare delle nuove dinamiche di questa sesta edizione ma anche per un nuovo addio alla casa. Lunedì 10 gennaio, infatti, è prevista una nuova eliminazione definitiva dal reality show e tra le concorrenti a rischio, spicca anche Soleil Sorge.

Nuovo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip: anticipazioni 10 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip 6 rivelano che il nuovo appuntamento con il reality show è previsto per questo lunedì 10 gennaio, quando su Canale 5 andrà in onda la puntata in diretta.

Il reality show, dopo la pausa natalizia, tornerà ad andare in onda con doppio appuntamento settimanale in prime time: non solo il lunedì sera ma anche il venerdì, come sempre dalle 21.40 in poi.

Cosa succederà nel corso della prossima puntata serale di questo lunedì? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast di questa sesta edizione.

Le tre concorrenti che rischiano di essere fatte fuori dal gioco sono: Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo.

Soleil Sorge in pericolo eliminazione dal GF Vip 6

Dopo essere state "graziate" nel corso della puntata di venerdì sera, le tre gieffine di questa sesta edizione si giocheranno il "tutto per tutto" durante il prossimo appuntamento con il GF Vip in programma lunedì 10 gennaio.

Una di loro sarà definitivamente eliminata dal pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Chi avrà la peggio questa volta? Un risultato finale decisamente molto atteso, complice la presenza di Soleil Sorge che, dopo aver assunto le difese di Katia Ricciarelli nello scontro con Lulù Selassié, è stata bersagliata sul web e sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex protagonista di Uomini e donne potrebbe essere seriamente in pericolo per l'eliminazione di questa settimana? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di lunedì sera.

Il ritorno di Sonia Bruganelli in studio: anticipazioni GF Vip del 10 gennaio

Intanto, però, ci sono già i preferiti per la prossima tornata di nomination: trattasi di Katia, Lulù, Jessica, Gianmaria e Alessandro.

Occhi puntati anche sul ritorno in studio di Sonia Bruganelli. Le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista lunedì 10 gennaio in tv, rivelano che la moglie di Paolo Bonolis tornerà ad occupare la sua poltrona in studio, al fianco di Adriana Volpe.

Dopo l'assenza in ben due puntate serali, Sonia tornerà a prendere il suo posto che, in queste puntate, è stato occupato dalla showgirl Laura Freddi.