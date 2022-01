Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 31 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate al personaggio di Sandro. Dopo il suo ritorno in città, del tutto inaspettato, avrà modo di spiegare cosa ha intenzione di fare con la sua ex Tina Amato. Intanto Umberto si sentirà ingannato dalla contessa Adelaide.

Sandro vuole riconquistare Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 del 31 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 in programma questo lunedì 31 gennaio su Rai 1, rivelano che Sandro Recalcati dopo il suo ritorno a Milano, metterà subito in evidenza il suo obiettivo.

L'uomo è tornato per riconquistare di nuovo il cuore della sua ex Tina Amato, dopo che i due hanno scelto di intraprendere strade differenti.

Sandro, quindi, parlando con Vittorio chiederà anche dei consigli su come cercare di far breccia di nuovo nel cuore della donna e soprattutto, si rivolgerà alla mamma della ragazza. Recalcati, infatti, deciderà di parlare con Agnese per cercare di capire come deve comportarsi nei confronti della giovane Tina, per riuscire a far sì che tra di loro possa tornare di nuovo il sereno.

In tutta questa situazione, però, Sandro è completamente all'oscuro del fatto che tra Tina e Vittorio Conti c'è del tenero.

Tina e Vittorio si ritrovano in difficoltà

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 31 gennaio, rivelano che col passare dei giorni Vittorio si renderà conto che la situazione sta diventando sempre più difficile da gestire, date le intenzioni di Sandro di riconquistare la sua amata.

Proprio per questo motivo, il proprietario del grande magazzino, chiederà a Tina di prendersi un periodo di pausa, così da poter riflettere e cercare di capire il da farsi per questa situazione.

Occhi puntati anche su Umberto che, in questo nuovo episodio della soap opera di Rai 1, farà i conti con una bugia che gli è stata detta dalla contessa Adelaide, ossia sua cognata.

Umberto ingannato dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso 6 del 31 gennaio

Umberto, infatti, si sentirà ingannato nel momento in cui scopre che Adelaide gli ha mentito in merito alla sua partenza del tutto improvvisa, di cui non ha parlato con nessuno.

Un duro colpo per Guarnieri, dato il rapporto di grande fiducia e stima che c'è sempre stato tra lui e la contessa Adelaide.

Perché ha agito in questo modo, mentendo anche al suo fidato Umberto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap previste a febbraio.

Spazio poi alle vicende di Gemma: le anticipazioni de Il Paradiso 6 di lunedì 31 gennaio rivelano che la ragazza scoprirà che Gloria ha ricevuto la sua lettera minatoria anonima e sarà - almeno inizialmente - felice della reazione spaventata della donna.