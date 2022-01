Tanti colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 3. Le trame dello sceneggiato raccontano che Marina Giordano sarà costretta a fare una scelta tra Roberto Ferri e Marina Giordano. Chiara Petrone, invece, diventerà dipendente dalla cocaina.

Anticipazioni Upas: Marina prende una decisione sul suo matrimonio

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio si soffermano sul matrimonio tra Marina e Fabrizio che entrerà in grave crisi.

I problemi al pastificio Rosato, infatti, continueranno a creare tensioni all'interno della coppia.

In particolare Giordano rimarrà sconvolta dall'escalation di violenza del marito, che non ha esitato a metterle le mani addosso dopo aver abusato di alcolici. Per questo motivo la donna ha trovato riparo altrove. Fabrizio, convinto che Marina fosse da Roberto, ha finito per prendere a pugni il rivale. Le anticipazioni sulle nuove puntare, però, annunciano che Marina prenderà una decisione definitiva sul suo matrimonio dopo un travagliato faccia a faccia con Fabrizio, che sarà così messo con le spalle al muro.

Giordano deve scegliere tra Roberto e Fabrizio

Nelle puntate di Upas fino al 4 febbraio, Roberto proverà a inserirsi nella grave crisi coniugale dei Rosato.

Ferri, infatti, punterà sui sentimenti che ancora prova Marina per lui. Per questo motivo quest'ultima apparirà sempre più divisa e lacerata dai sensi di colpa per i sentimenti che prova per i due uomini. Comunque le avance del padre di Filippo non lasceranno indifferente Giordano, sebbene ancora troppo presa dai problemi economici e di salute di Fabrizio, tanto da valutare attentamente cosa fare.

Insomma, Marina sarà costretta a fare una scelta tra i due personaggi che custodiscono il suo cuore.

Chiara diventa dipendente dalla cocaina

Inoltre tutta l'attenzione sarà focalizzata su Chiara, interpretata dall'attrice Alessandra Masi. La ragazza sarà protagonista di una storyline a tratti drammatici, infatti non riuscirà a gestire i numerosi impegni professionali dopo il drammatico incidente che l'ha portata a perdere il padre.

Per questo motivo sarà costretta a rivalutare un'inaspettata proposta di lavoro da parte di padre e figlio Ferri.

Tutto questo le creerà un fortissimo stress, che la porterà a trovare rifugio tra le braccia di Nunzio. A tal proposito, Chiara e il fidanzato passeranno una serata insieme, che prenderà una brutta piega. La ragazza, infatti, apparirà sempre più fragile e in balia degli avvenimenti che l'hanno schiacciata in questi mesi. Un peso opprimente che la porterà a spingersi verso l'abuso di sostanze stupefacenti. In particolare sarà inghiottita dal vortice della cocaina, fino a diventarne dipendente. Un segreto che rischierà di venire a galla, visto il peggioramento progressivo delle sue condizioni di salute.