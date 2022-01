Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6. La soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio di Rai 1, subirà delle modifiche legate alla messa in onda per la giornata di lunedì 24 gennaio, ma non si esclude che possibili cambi di programmazione possano esserci anche fino al 28 gennaio. Il motivo di queste variazioni che riguarderanno la programmazione della rete ammiraglia Rai, avranno a che fare con le sedute dedicate all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiano.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1

Nel dettaglio, per la giornata di lunedì 24 gennaio 2022, è stata convocata dal Presidente della Camera, Fico, la prima seduta dei "Grandi elettori" per dare il via alle procedure legate all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che prenderà il posto di Sergio Mattarella, il cui mandato è in scadenza il prossimo 3 febbraio.

La seduta alla Camera è fissata per le ore 15:00 di lunedì 24 gennaio e, come da tradizione, sarà seguita in diretta televisiva sulla rete ammiraglia della televisione di Stato.

Stando a quanto apprende Blasting News, la prima seduta che potrebbe portare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sarà seguita da un lungo speciale del Tg 1 che coprirà l'arco di buona parte del pomeriggio di lunedì 24 gennaio.

Il 24 gennaio, la soap Il Paradiso delle signore 6 rischia la cancellazione

Di conseguenza, i tradizionali appuntamenti pomeridiani di Rai 1 subiranno delle modifiche e tra questi rischia la cancellazione quello con Il Paradiso delle Signore 6.

La soap opera che tutti i giorni va in onda dalle 15:55 alle 16:35 circa, per la giornata del 24 gennaio sicuramente non sarà trasmessa nel consueto slot orario.

Al momento, infatti, i vertici Rai stanno decidendo sul da farsi per la programmazione di lunedì pomeriggio 24 gennaio che potrebbe portare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Variazioni di palinsesto per Rai 1 e Il Paradiso 6

L'ipotesi al vaglio è quella di anticipare la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 alle ore 14 di quel lunedì 24 gennaio ma non si esclude che la puntata possa essere anche cancellata definitivamente dal palinsesto della giornata, per lasciare spazio allo speciale Tg 1 a partire dalle 14 in poi.

Possibili cambi di programmazione per la soap opera pomeridiana potrebbero verificarsi anche nei giorni a seguire, nel caso in cui non si arrivasse subito alla proclamazione del Presidente della Repubblica e di conseguenza le sedute potrebbero proseguire anche nei giorni successivi, con conseguente slittamento e cancellazione de Il Paradiso delle signore dal pomeriggio.