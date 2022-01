Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Genoveva, la quale riuscirà ancora una volta a sfuggire alla giustizia. La dark lady manderà su tutte le furie suo marito Felipe che sarà a dir poco furioso nel rivederla di nuovo in libertà, mentre Lolita prenderà una drastica decisione su Antonito.

Le anticipazioni di Una Vita 31 gennaio-5 febbraio 2022: Genoveva di nuovo libera

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che saranno trasmesse su Canale 5 fino al prossimo 5 febbraio 2022, rivelano che, grazie ad una fitta trama di intrighi, Genoveva riuscirà ad uscire di prigione.

La dark lady di Acacias verrà scarcerata dalla grave accusa di essere la responsabile della morte di Marcia e tornerà di nuovo in libertà, proprio come se non avesse compiuto lei quel terribile omicidio.

Un duro colpo per Felipe, il quale ha lottato con tutto se stesso per far sì che la donna finisse dietro le sbarre, al punto da mettere in atto un vero e proprio piano diabolico per portarla alla confessione finale.

Di conseguenza, nel momento in cui Felipe verrà informato della notizia legata alla scarcerazione di sua moglie, non la prenderà affatto bene.

Felipe sconvolto e furioso per la scarcerazione di Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita fino al 5 febbraio, rivelano che nel momento in cui i due si ritroveranno di nuovo in quartiere, "faccia a faccia", ci sarà subito un nuovo accesissimo scontro.

Felipe non potrà nascondere la sua rabbia nei confronti dell'astuta dark lady che, grazie al suo potere in quartiere, è riuscita a farla franca.

Tuttavia, Felipe non avrà alcuna intenzione di arrendersi così facilmente e quindi di darla vinta alla donna: il suo obiettivo, infatti, sarà quello di incastrare di nuovo Genoveva e quindi vederla dietro le sbarre, a scontare la sua pena per l'omicidio della povera Marcia.

Lolita caccia via Antonito: anticipazioni Una Vita al 5 febbraio 2022

E poi ancora, le anticipazioni di Una Vita dal 31 gennaio al 5 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche le vicende di Lolita e Antonito.

La donna, seppur con grande dolore, si ritroverà costretta a cacciarlo fuori di casa: Lolita teme che Antonito possa invaghirsi ulteriormente di Natalia, ma non riuscirà a tenerlo al suo fianco, in casa, come se non fosse successo nulla.

Intanto Casilda, dopo aver appreso la notizia della scarcerazione di Genoveva, non riuscirà ad essere tollerante nei suoi confronti, motivo per il quale tra le due donne si infiammerà di nuovo lo scontro e ben presto si ritroveranno ai ferri corti.