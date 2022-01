Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore 6 è rientrato in scena uno dei personaggi più ambigui della soap: Dante Romagnoli. Dopo aver ricevuto il benservito da Marta nella scorsa stagione, l'imprenditore era tornato negli Stati Uniti. Adesso l'uomo ha rimesso piede a Milano con l'intenzione di rovinate il suo ex rivale in amore, Vittorio Conti. Riuscirà nel suo intento? In una recente intervista l'attore che interpreta Romagnoli, Luca Bastianello, ha rivelato: "Gli accadrà qualcosa in campo sentimentale che lo trasformerà". Dunque, sarà il cuore a far vacillare il cinico Dante?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Romagnoli vuole vendicarsi di Vittorio

Dante Romagnoli è un personaggio che il pubblico de Il Paradiso delle Signore ha conosciuto a metà della quinta stagione. Uomo d'affari senza scrupoli, l’imprenditore americano è stato protagonista di un triangolo insieme a Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Romagnoli, infatti, aveva avuto un flirt con la giovane Guarnieri mentre quest'ultima si trovava negli Stati Uniti. Poi, al rientro in Italia, la pubblicitaria aveva scelto di riavvicinarsi al marito, anche se alla fine ha dato la precedenza al lavoro ed è ripartita per New York. Nel frattempo Dante, ferito per il rifiuto ricevuto, aveva fatto ritorno in America.

Il suo recente arrivo a Milano non è casuale. Dietro la facciata di mediatore tra Conti e alcuni imprenditori d'oltreoceano, in realtà, si nasconde una motivazione tutt'altro che nobile. L'uomo non ha ancora superato la rivalità con Vittorio e vuole vendicarsi portandogli via il grande magazzino. Tuttavia, pare che nelle prossime puntate i piani dell'imprenditore subiranno una battuta d'arresto.

Lo ha confermato l'interprete del personaggio, Luca Bastianello, in un'intervista al settimanale TelePiù.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, Luca Bastianello: 'Accadrà qualcosa di sorprendente'

Nella recente intervista, Luca Bastianello ha parlato del suo personaggio e del motivo che l'ha fatto tornare a Milano. Come era già accaduto nella scorsa stagione, anche stavolta il suo arrivo ha portato scompiglio.

Stando alle trame de il Paradiso 6 pubblicate in rete, l'uomo è deciso a vendicarsi. Cosa succederà adesso? In che modo andrà a finire?

"Accadrà qualcosa di sorprendente in campo sentimentale che lo trasformerà", ha anticipato l'attore padovano. Dunque, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 avverrà qualcosa di inaspettato che cambierà Romagnoli al punto da fare finire in secondo piano i suoi propositi di vendetta.

'Dante si trasformerà': le anticipazioni di Luca Bastianello

Dalle dichiarazioni rilasciate da Luca Bastianello, nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda prossimamente su Rai 1 Dante si trasformerà "per amore". Nelle vicende attuali della soap Romagnoli sta portando avanti il suo piano di vendetta contro Vittorio e Umberto (Roberto Farnesi).

Nel frattempo, sta approfondendo la conoscenza di Beatrice (Caterina Bertone) e sembra che tra i due stia nascendo una certa complicità. Sarà la vedova Conti a mettere in crisi il cinico imprenditore? A tal proposito, in rete si parla molto dell'intesa tra i due personaggi, ma non è stata ancora rilasciata alcuna conferma ufficiale. L'unica cosa certa è che inaspettatamente accadrà qualcosa nella vita di Romagnoli che lo porterà a cambiare.