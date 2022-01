Ancora problemi per Ludovica e Marcello ne Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni raccontano che Flavia non avrà alcuna intenzione di cedere e farà di tutto per allontanare la figlia da Barbieri. Come sempre, a mettere una parola buona ci penserà Armando, che spronerà Marcello a lottare per il suo amore, proprio come ha fatto lui con Agnese. Intanto, mentre Flora è impegnata a fare le valigie per lasciare Villa Guarnieri, Umberto capisce di provare qualcosa di davvero molto forte per lei.

Ludovica pronta a tutto per amore: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che Flavia non perderà tempo per ostacolare la storia d'amore di Ludovica, della quale è venuta a conoscenza solo dopo tanti mesi. Marcello è stato costretto a trasferirsi a casa di Armando, pur di non mettere nei guai la fidanzata. Purtroppo questo non è bastato e ora i due innamorati dovranno vedersela con la furia di Flavia, non disposta ad accettare che la figlia sia legata a un umile cameriere.

Ludovica ha carattere da vendere e resterà impassibile all'aut aut imposto dalla madre. Decisa a proteggere la sua storia d'amore, le dirà di essere disposta a perdere ogni bene e rinunciare alla sua eredità pur di rimanere con Marcello.

Marcello affronta Flavia

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, vedremo Armando parlare chiaramente con Marcello: anche lui deve fare la sua parte e agire da uomo. La cosa più saggia da fare è affrontare Flavia e difendere la relazione con Ludovica.

Anche Barbieri ha coraggio da vendere e lo ha dimostrato in più occasioni, arrivando a rinunciare alla sua ex Roberta passando da traditore per salvarle la vita.

Marcello ascolta i consigli del buon Ferraris e incontra Flavia, che non la prende affatto bene.

Umberto vuole che Flora resti, spoiler Il Paradiso delle signore

Al Circolo, Marco viene a sapere che la cavallerizza si è infortunata e così propone a Gemma di sostituirla: quale migliore occasione per riprendere la sua attività preferita?

Dopo qualche reticenza, la ragazza accetta e ne parla con la contessa Adelaide.

Vittorio, dopo aver riflettuto a lungo, prende una decisione in merito alle richieste dei clienti americani.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che, mentre Flora starà facendo le valigie, Umberto si sentirà mancare la terra sotto i piedi: che si sia davvero innamorato di lei? La tristezza si farà sentire e il commendatore si sentirà stringere il cuore. Il suo stato d'animo non passerà inosservato agli occhi di una turbata Adelaide, sempre più preoccupata per la possibilità che la verità su Achille prima o poi venga a galla.