Con la puntata che andrà in onda lunedì 17 gennaio 2022, inizierà una nuova settimana di sorprese, all'interno del più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno le sorprese. Veronica noterà qualcosa di anomalo in una conversazione tra Ezio e la capo commessa. Tuttavia la mamma di Gemma inizierà ad insospettirsi. Per capire se può sostituire realmente la campionessa di equitazione, Adelaide deciderà di mettere alla prova la fidanzata di Marco. Nel frattempo a casa Amato tornerà Tina: la ragazza sarà felice di aver superato al meglio l'intervento e di avere grandi probabilità di tornate a cantare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica preoccupata a causa di Ezio

Nel corso dell'ottantaseiesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 lunedì 17 gennaio 2022 a casa Colombo accadranno delle cose mai successe prima. Veronica inizierà ad insospettirsi dei comportamenti di Ezio. L'uomo sarà molto teso e nonostante confermi che la sua ansia sia dovuta al lavoro, la mamma di Gemma temerà che nasconda dell'altro. Tuttavia la signora Zanatta inizierà ad indagare sugli spostamenti del marito ma preferirà non rivelare a nessuno le sue preoccupazioni. L'arrivo di Dante scosserà letteralmente Vittorio. Inevitabili saranno i ricordi di lui e Marta quando Romagnoli si è intromesso nella loro relazione.

Nel frattempo il cugino di Fiorenza deciderà di fermarsi qualche giorno in più nel capoluogo lombardo e penserà alla nuova proposta da fare al dottor Conti, in merito agli affari con gli americani.

Il Paradiso 6, Agnese riabbraccia Armando

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 17/1, rivelano nel dettaglio che Marco cercherà in tutti i modi di convincere Adelaide a sostituire la cavallerizza infortunata con Gemma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia la contessa vorrà mettere alla prova la figliastra di Ezio, per capire se avrà tutte le competenze per careggiare come aspirante campionessa di equitazione. Dopo il grande successo dell'operazione, Tina sarà pronta per tornare in Italia. La cantante non vedrà l'ora di riabbracciare il fratello Salvo, e tutte le sue amiche.

In particolar modo, la figlia di Agnese e Giuseppe ringrazierà Vittorio per tutto il sostegno ricevuto. Anche la sarta potrà finalmente trascorrere del tempo con Armando dopo la trasferta in Svizzera. Poco dopo Veronica noterà qualcosa di strano tra Gloria e il compagno. La compagna di Colombo inizierà si insospettirà sempre di più ma il padre di Stefania non sarà ancora pronto per confessare come stanno realmente le cose.