La pausa de Il Paradiso delle Signore 6 durerà ancora pochi giorni. Infatti la soap tornerà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 3 gennaio 2022.

Le vicende ripartiranno con clamorosi colpi di scena che sconvolgeranno la vita di alcuni personaggi. Tra questi ci saranno i Colombo, già impelagati da tempo in complesse vicende familiari. Stando alle anticipazioni del 2022, con l'inizio del nuovo anno la zia Ernesta rientrerà a Milano e indirettamente ostacolerà il matrimonio tra Ezio e Veronica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: la zia Ernesta torna a Milano

Con l'inizio del nuovo anno, le trame de Il Paradiso delle signore 6 subiranno degli scossoni. Gli equilibri di alcune storyline verranno messi a dura prova e alcuni personaggi rischieranno di perdere la serenità. La causa dello scompiglio saranno i ritorni inaspettati di alcuni volti familiari ai fan della soap. Uno di questi sarà Ernesta (Pia Engleberth), la zia di Stefania (Grace Ambrose). La donna, uscita di scena a metà della quinta stagione, farà ritorno a Milano e ritroverà Ezio (Massimo Poggio) alle prese con un falso atto di morte della moglie e la proposta di matrimoniofatta alla compagna Veronica (Valentina Bartolo).

Il compito della zia Ernesta sarà quello di confermare il (finto) decesso di Gloria (Lara Komar) per permettere a Colombo di convolare a nozze con la vedova Zanatta. La richiesta dell'uomo, però, non convincerà l'anziana signora, soprattutto perché quest'ultima è consapevole che la capocommessa è viva e vegeta.

I piani di Ezio sono ostacolati da Ernesta: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 2022

Il ritorno di Ernesta a Milano porterà scompiglio nella vita di Ezio. Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 nel 2022 rivelano che, per il momento, il matrimonio con Veronica salterà. L'uomo recentemente ha chiesto alla donna di sposarlo.

Tuttavia, stando agli spoiler che circolano, i piani del signor Colombo saranno contrastati, in primis, dalla presenza di Gloria (Lara Komar). Moreau accetterà di dita morta per lasciare il marito libero di sposare un'altra donna. L'ostacolo più grande alle nozze tra Ezio e Veronica, in realtà, sarà la zia di Stefania. La presenza di zia Ernesta sarà fondamentale per certificare la morte di Gloria, motivo per cui il signor Colombo conterà molto sulla collaborazione di Ernesta.

Tuttavia, come i telespettatori ricorderanno, la donna ha incontrato Gloria al Paradiso delle signore, avendo così la conferma che la capocommessa non è morta. Dunque, essendo al corrente di ciò, si mostrerà titubante nell'assecondare la richiesta di Ezio.

Qualcuno spia Ezio ed Ernesta: Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni gennaio 2022

Ezio Colombo chiederà a zia Ernesta di confermare davanti ad un giudice la morte di Gloria. Risultare vedovo, infatti, gli consentirebbe di sposare Veronica. L'anziana, però, non sembrerà intenzionata dichiarare il falso e la sua mancata collaborazione impedirà al padre di Stefania di convolare in matrimonio con la sua compagna.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda a gennaio 2022, tra Ezio ed Ernesta ci saranno degli accesi confronti. Proprio durante una discussione tra i due, qualcuno li spierà, venendo in questo modo a conoscenza della verità sulla signorina Moreau. Di chi si tratta? Per il momento non è stata rivelata l'identità della "spia", ma potrebbe presto uscire allo scoperto e rivelare ciò che sa sull'identità di Gloria.