Quando le vacanze di Natale giungeranno al termine, la soap opera 'Il Paradiso delle Signore' tornerà sul piccolo schermo con parecchi colpi di scena, imperdibili come sempre. Nell’episodio che i telespettatori avranno modo di vedere il 6 gennaio 2022, a catturare maggiormente l’attenzione sarà la nuova venere Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) che avrà un cedimento emotivo non appena ripenserà al suo passato per niente facile. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) non nasconderà la sua evidente tristezza scatenata dall'incontro con una talentuosa amazzone, quando si troverà a un evento che si terrà al circolo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 6 gennaio: Stefania ha il compito di sostenere Marco, Gemma triste

Le anticipazioni della settantanovesima puntata della fiction daily, pronta a stupire il pubblico affezionato con tante novità e in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 6 gennaio dalle ore 15:55 circa, raccontano che, anche in occasione dell’Epifania, tra le mura del lussuoso negozio di Milano si svolgerà un evento ippico a cui parteciperà anche Stefania (Grace Ambrose): quest’ultima avrà un compito preciso, cioè quello di sostenere Marco (Moisè Curia), nonostante non provi alcuna stima nei confronti dello stesso, nell’istante in cui intervisterà una giovane amazzone.

Anche Gemma prenderà parte ai festeggiamenti che si terranno al Paradiso ma, dopo aver conosciuto una cavallerizza abbastanza brava, cadrà in preda allo sconforto totale per essersi ricordata di un episodio doloroso del suo passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fiorenza capisce che Flavia non è a conoscenza della relazione di Ludovica e Marcello, la riffa al Paradiso ha un esito positivo

Intanto al circolo Fiorenza (Greta Oldoni) avrà modo di rivedere Flavia (Magdalena Grochowska), da poco ritornata nel capoluogo lombardo e, dopo averci scambiato qualche parola, non farà fatica a capire che la donna benestante non sa nulla della storia d’amore tra sua figlia Ludovica (Giulia Arena) e il barista Marcello (Pietro Masotti).

Per concludere, la riffa di beneficenza al Paradiso avrà un esito soddisfacente e il merito sarà soprattutto delle intrattenitrici Serena (Giulia Patrignani), la nipote del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), di Tina (Neva Leoni), e di un’attrice popolare. Marco si accorgerà del turbamento della sua amata Gemma? Se sì, la fanciulla spiegherà nel dettaglio la ragione del suo sfogo? Fiorenza, invece, sceglierà di far sapere alla signora Brancia di Montalto quale tipo di rapporto c’è tra Marcello e la sua consanguinea Ludovica? Oppure lascerà che siano i diretti interessati ad uscire allo scoperto?