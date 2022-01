C'è grande attesa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, prevista per il 16 gennaio 2022 su Canale 5 e, intanto, trapelano delle novità dal daytime del talent.

Mattia rischia il posto nella scuola in seguito a un infortunio subito ad una lezione di danza. Il ballerino di Raimondo Todaro ha reagito male alla comunicazione dei danni riportati, finendo in preda a un lungo pianto liberatorio. A consolarlo, oltre ai compagni di studio, è stata Maria De Filippi. Per il canto, Rudy Zerbi ha deciso di mandare in sfida Elena, facendola confrontare con l'aspirante allieva, Paily.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno destinato delle nuove assegnazioni: la prima assegnazione è giunta alle ballerine Serena e Cosmary e la seconda, invece, a Cristiano. Tesi appaiono, poi, i rapporti tra gli amici, Mattia, Christian, e Dario, con i primi due che accusano il terzo di voler ostentare una manifesta superiorità nella danza ai loro danni. Aisha si è aggiudicata il premio Marlù, che le ha consentito di seguire una lezione privata speciale di danza.

Amici, perché Mattia rischia il ritiro

A pochi giorni dalla sedicesima puntata di Amici 21 in corso, sono emersi degli importanti risvolti del talent dagli ultimi episodi del daytime del 12 e il 13 gennaio 2022.

Mattia ha ricevuto una comunicazione da parte della produzione Mediaset.

In seguito al dolore lancinante accusato al termine di una lezione di danza, il pupillo di Raimondo Todaro è stato sottoposto ad un visita medica. Il relativo referto medico ha riportato per lui dei danni ad un piede, per cui lui rischia il ritiro per infortunio. "Mattia hai una micro-lesione e si vedrà se potrai rimanere nella scuola", gli ha comunicato Maria De Filippi.

Mattia non ha reagito bene, abbandonandosi ad uno sfogo tra le lacrime, in presenza dei compagni di studio, e al pensiero di un possibile ritiro per infortunio: "Lo sapevo, mamma mia. Cosa devo fare? Andarsene così sarebbe la cosa più brutta. Al pensiero che me ne debba andare per questo, non ce la posso fare". Ma la conduttrice lo ha consolato, auspicandosi il meglio per lui: "Mattia devi stare a riposo, devi fare le cure e sperare che vada tutto bene".

Anche Elena rischia il banco

Anche Elena potrebbe vedersi costretta a lasciare il talent. Rudy Zerbi l'ha messa in discussione in un confronto diretto con una giovane notata fuori dalla scuola, Paily. Convocate da Zerbi entrambe in sala-prove, su richiesta del talentscout, le rivali hanno eseguito un'esibizione a testa, rispettivamente sulle note di Arnica e Come over, per poi spiegargli come mai la conferma di un posto nella scuola dovrebbe ricadere su di loro.

"La mia voce è diversa dalla sua - ha dichiarato Paily - Credo di avere una grinta che lei non ha, una forza in più. Voglio entrare in questa scuola. Magari se lei è stata sospesa è perché lei non considera il valore della maglia come me.

Forse devo capire come indirizzarmi nel modo giusto. C'è motivazione e passione". La risposta di Elena è altrettanto competitiva: "Io penso di riuscire ad emozionare e lei non dice nulla quando canta. Riesco a rimanere nel cuore delle persone".

Tensioni e nuovo premio in casetta

Nel ballo, Alessandra Celentano ha inoltrato una comunicazione a Serena e Cosmary. Ha assegnato alle ballerine un passo a due, che richiederà diverse componenti della danza: "Un passo a due tutto al femminile, Serena è avvantaggiata, ma penso sia giusto mettersi in gioco su tutto. Soprattutto sulla versatilità e una giusta e sana competizione. Da voi mi aspetto forza, presenza scenica, bellezza e le basi tecniche".

Raimondo Todaro ha lanciato un guanto di sfida indiretto alla maestra, chiamando Cristiano a ballare sui tacchi.

Questo, dopo che la Celentano ha giudicato male il pupillo Christian all'ultima puntata, per lo stesso tipo di prova: "Curioso di scoprire come esaudirà la prova il pupillo della Celentano, a petto nudo e sui tacchi".

I rapporti tra Christian, Mattia e Dario sembrano compromessi. Tanto che Mattia ha sbottato parlando a Cristiano di Dario: "Si è messo a fare i passi sui tacchi, le camminate, per far vedere che lui è capace, io ci rimango male". Christian, parlando a Sissi di Dario, ha dichiarato: "Io gli voglio un bene dell'anima. Il problema è che sminuisce gli altri per far emergere te stesso, siamo tutti uguali". Dario ha reagito male, non appena appresi i malumori dei compagni: " Spero che sia uno scherzo, sennò impazzisco".

Buone notizie invece sono emerse per Aisha. La cantante si è aggiudicata il premio Marlù della settimana, che le ha permesso di frequentare una lezione di "girlin'", all'insegna dei passi di danza e della sensualità.