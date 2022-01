Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio n° 91 della sesta stagione raccontano che l'atteggiamento insofferente di Veronica (Valentina Bartolo) farà preoccupare Gemma (Gaia Bavaro). Salvatore (Emanuel Caserio), grazie anche al suggerimento di Marcello (Pietro Masotti), deciderà di fare il grande passo con Anna (Giulia Vecchio), nel frattempo all'atelier si vaglierà la proposta di collaborazione con gli americani.

Roberto (Filippo Scarafia), infine, coglierà di sorpresa Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tina (Neva Leoni) in atteggiamenti intimi, mentre Agnese (Antonella Attili) nutrirà ulteriori sospetti che la figlia possa avere una relazione con Conti.

Veronica sarà insofferente e Gemma si preoccuperà

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di lunedì 24 gennaio rivelano che da quando Veronica ha trovato una foto passata che ritrae Ezio e Gloria assieme non è più la stessa. La signora Zanatta, difatti, risulterà insofferente di fronte all'amara scoperta che il compagno e la capo commessa hanno avuto un passato assieme e tale atteggiamento irrequieto non passerà inosservato a Gemma, la quale si preoccuperà non poco per la madre.

Salvatore, intanto, seguirà il suggerimento di Marcello decidendo di fare finalmente il grande passo con la fidanzata Anna.

Il cameriere, però, se ne guarderà bene dall'esternare le proprie intenzioni alla fidanzata, in quanto non si sentirà ancora pronto di mettere le carte in tavola con la stessa.

Al grande magazzino si prenderà in considerazione la proposta di Dante sulla collaborazione con gli americani

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di lunedì 24 gennaio anticipano che all'atelier si prenderà in considerazione la proposta di Dante in merito alla collaborazione professionale con gli americani.

Qualora venisse accettata tale proposta, la gestione dell'affare sarebbe affidata alla contabile Beatrice e al commendatore Umberto.

Roberto sorprenderà Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi

Le trame della soap opera nostrana per la puntata di lunedì 24 gennaio riportano che Roberto coglierà in flagrante Vittorio e Tina mentre saranno in atteggiamenti intimi.

Conti, senza perder tempo, preciserà con Landi che tra loro c'è stato soltanto un bacio.

A sembrare di non gradire particolarmente la vicinanza tra Vittorio e Tina sarà Agnese, la quale comincerà a nutrire sospetti sempre più fondati riguardo alla storia della figlia con Conti.