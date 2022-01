Sabato 15 gennaio nella trasmissione di Canale 5 C'è Posta per te ci saranno cinque ospiti. Oltre all'atteso attore Can Yaman, interverranno anche i quattro giudici di Tu Si Que Vales.

Sabrina, Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, così come l'attore turco Can Yaman, saranno chiamati a fare una sorpresa ai destinatari di una busta. Resta solo da capire in quali storie saranno coinvolti gli ospiti di Maria De Filippi.

Can Yaman ospite di C'è posta per te il 15 gennaio

C'è posta per te torna con il secondo appuntamento stagionale nella prima serata di sabato 15 gennaio.

Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, anche questo secondo appuntamento è molto atteso dai telespettatori.

Il meccanismo di questa nuova edizione è sempre lo stesso. Tutto ruota intorno alla busta che campeggia in mezzo allo studio di Maria De Filippi e che divide il mittente della posta dal destinatario. Almeno sino a quando quest'ultimo non decide di aprire la busta. le storie raccontate dalla padrona di casa sono sempre molto emozionanti. Storie di gente comune che chiede aiuto alla trasmissione per ricongiungersi a un proprio caro o in alcuni casi solo per fare una sorpresa. In ogni puntata Maria De Filippi chiama diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo o dello sport.

In questo secondo appuntamento, l'ospite d'eccezione sarà Can Yaman, l'attore turco diventato celebre in Italia grazie alle soap tv Bitter Sweet e Daydreamer.

La giuria di Tu Si Que Vales ospite della seconda puntata di C'è Posta

Per Can Yaman si tratta della terza partecipazione a C'è Posta per te. L'attore è già stato ospite una prima volta nel 2020 e poi a gennaio dell'anno scorso. Acclamato dalle numerosissime fan, solo con la messa in onda della puntata, si scoprirà in quale storia sarà coinvolto l'affascinante Can Yaman.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il divo non sarà l'unico ospite illustre della seconda puntata.

Per l'occasione, Maria De Filippi ha chiamato a rapporto i quattro giudici di Tu Si Que Vales. Pertanto, in prima serata su Canale 5, il pubblico rivedrà Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Anche in questo caso, non è dato sapere in quale storia saranno coinvolti.

C'è posta per te, come rivedere le puntate in streaming

In attesa di vedere in tv le nuove storie raccontate da Maria De Filippi, i telespettatori potranno rivedere quanto accaduto nella prima puntata di C'è posta per te, collegandosi al sito Mediaset Infinity. Non c'è bisogno di nessun abbonamento, basta avere una mail valida e una password per rivedere non solo la puntata integrale già andata in onda, ma anche le singole storie.

Un altro modo per rivedere quanto già andato in onda su Canale 5, è quello di collegarsi al sito Witty Tv, dove si possono trovare anche tutte le puntate e le curiosità su altri programmi di Maria De Filippi, come Amici o Uomini e donne.