Finalmente dopo la pausa natalizia la serie televisiva Il Paradiso delle Signore, è tornata a occupare Rai 1 dal lunedì al venerdì. Gli spoiler sulla puntata in programma il 12 gennaio 2022 come sempre dalle ore 15:55 circa, raccontano che la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) deciderà di non alloggiare più nella dimora di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 12 gennaio: Flora decisa a non alloggiare più da Umberto e Adelaide, Vittorio alle prese con un problema

Nell’episodio che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 12 gennaio Veronica (Valentina Bartolo), in maniera del tutto casuale, metterà le mani su un vecchio attestato di equitazione della figlia Gemma (Gaia Bavaro): tramite tale documento emergerà che la fanciulla ha rinunciato alla sua passione di andare a cavallo a seguito della morte del padre.

Intanto Flora, dopo essere appena rientrata a Milano, farà un annuncio del tutto inaspettato ai suoi coinquilini Umberto e Adelaide: la giovane Ravasi comunicherà ai due cognati la sua intenzione di andarsene via dalla Villa Guarnieri, facendo ipotizzare al pubblico di aver accettato quindi la proposta di lavoro importante ricevuta dall’America durante la sua assenza.

Nel contempo il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) e il suo intero staff saranno ancora alle prese con un grosso problema da risolvere, per non essere riusciti a capire per quale motivo la ditta Palmieri non può eseguire le richieste degli americani.

Tina supera l’operazione alle corde vocali, Gloria manda in confusione Ezio

Finalmente Agnese (Antonella Attili) e il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) potranno stare tranquilli non appena, tramite una chiamata telefonica, apprenderanno che l’operazione di Tina (Neva Leoni) alle corde vocali ha avuto un buon esito.

A trovare il bracciale nel negozio più lussuoso di Milano con la data di nascita e il nome di Stefania (Grace Ambrose), per fortuna sarà proprio la madre Gloria (Lara Komar): a sorpresa quest’ultima farà avere l’oggetto al suo ex marito Ezio (Massimo Poggio) facendolo entrare ancor di più in confusione.

Il signor Colombo infatti, ancora indeciso se dire la verità oppure continuare a mentire alla sua promessa sposa Veronica, avrà un altro dilemma, poiché non saprà se consegnare il bracciale alla figlia. A consigliare a Ezio cosa fare sarà la madre di Gemma. Flora vorrà soltanto vivere in un’altra casa, oppure si allontanerà in maniera definitiva da Milano? Come la prenderanno Umberto e Adelaide?