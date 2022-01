Nuovo spazio con Sissi, la serie tv in onda sulle reti Mediaset con protagonisti gli attori Jannik Schümann e Dominique Devenport.

La trama della terza e ultima puntata che i telespettatori vedranno l'11 gennaio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 narrano che l'ungherese Lajos attenterà per due volte alla vita di Franz. Elisabetta, invece, sarà devastata dalla morte di sua figlia e dall'impiccagione dell'amica Fanny.

Anticipazioni Sissi, puntata 11 gennaio: Franz sopravvive all'attentato di Lajos

Le anticipazioni di Sissi riguardanti la terza e ultima puntata in programma martedì 11 gennaio dalle ore 21:20 in prima visione assoluta su Canale 5 annunciano grandi sorprese.

Scendendo nei dettagli, Franz sopravviverà a un attentato, dove riporterà alcune ferite fortunatamente non mortali. Una volta ripresosi, il sovrano si precipiterà a raggiungere le sue truppe. In seguito, il marito di Elisabetta partirà per la Lombardia per soffocare i moti insurrezionali. Intanto il Conte Grunne scoprirà che l'attacco all'imperatore è stato commissionato da un patriota ungherese di nome Lajos, in combutta con Fanny.

Elisabetta, nel frattempo, si getterà a capofitto nella cura dei militari restati feriti al fronte. In questo frangente, la principessa consegnerà a suo marito una lettera da parte del conte Andrassy. Ma Franz dimostrerà di non volersi piegare a una trattativa con gli ungheresi, tanto da accusare la moglie di aspettare un figlio dal conte.

Sophie muore nella notte, Fanny viene condannata a morte

Nell'ultima puntata di Sissi in onda l'11 gennaio, Franz, Elisabetta e le figlie si accingeranno a partire per Budapest per cercare di distendere i rapporti. Purtroppo Lajos preparerà un secondo attentato che sarà fortunatamente scoperto. A tal proposito, il patriota ungherese verrà ucciso da Andrassy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa circostanza, il Conte Grunne (David Korbmann) noterà al collo dell'attentatore lo stesso pendaglio di Fanny. Per questo motivo, il nobile capirà che i due sono in combutta.

Intanto la vita di Elisabetta piomberà nel dramma quando sua figlia Sophie morirà, preda di una febbre altissima durante la notte. Purtroppo l'imperatrice dimostrerà di non riuscire a superare al grave lutto.

Fanny, invece, verrà condannata a morte. La protagonista, a questo punto, si precipiterà in carcere, dove non potrà fare altro che chiacchierare per l'ultima volta con lei prima dell'impiccagione. Una situazione che manderà in crisi Elisabetta e Franz, già devastati dalla scomparsa della loro figlia Sophie.