Si prospetta un'altra settimana scoppiettante a Il Paradiso delle Signore. Stando a quando si evince dalle anticipazioni dal 24 al 28 gennaio, Vittorio Conti e Tina porteranno avanti la loro relazione, ma Agnese farà di tutto per ostacolarli, arrivando persino a contattare Sandro Recalcati. L’uomo, su consiglio della nuora, arriverà a Milano e si confronterà con la sua consorte. Nel frattempo, Umberto farà una terribile scoperta sul contratto con gli americani e riferirà tutto a Vittorio. I due uomini chiederanno maggiori spiegazioni a Dante. Anche Beatrice scoprirà di essere stata ingannata da lui.

Adelaide, invece, dovrà fare i conti con il fantasma di Achille Ravasi e, dopo l’interrogatorio con il magistrato, la contessa prenderà un’accorata decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma intervistata

Veronica continuerà a fingere in famiglia che tutto vada bene, ma Gemma non cascherà in questo teatrino e cercherà di capire che cosa la turba. Salvatore sarà sempre più convinto che Anna sia la donna della sua vita e vorrebbe giurarle amore eterno all’altare. Marcello offrirà il suo appoggio al collega ed amico. Nel frattempo, lo staff del Paradiso delle Signore valuterà l’offerta fatta da Dante Romagnoli in merito alla collaborazione con gli americani e, dopo aver raggiunto un accordo, verrà fuori che la gestione sarà affidata a Beatrice e Umberto.

Vittorio e Tina, convinti di essere soli, si scambieranno un appassionante bacio, ma verranno sorpresi da Roberto. Rimasto solo con il signor Landi, il direttore del Grande Magazzino milanese gli dirà che tra lui e la cantante c’è stato solo un semplice bacio. Nel frattempo, Agnese inizierà ad avere qualche dubbio sulla vicinanza tra Vittorio e Tina.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore sarà dato spazio anche al nuovo numero del Paradiso Market. Stefania proporrà di intervistare Gemma, promossa come cavallerizza del Circolo. Dante e Beatrice, oltre a instaurare un legame lavorativo, inizieranno a condividere fatti intimi e personali. La sarta Amata, convinta che tra sua figlia e Vittorio ci sia del tenero, cercherà di intromettersi tra loro, ma Armando cercherà di convincerla a lasciarli in pace e ad attendere che sia la stessa Tina a parlarle del suo legame con il signor Conti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Tina e Vittorio faranno l’amore

Irene, temendo di restare senza un tetto, cercherà di convincere il padre di Gabriella a non vendere l’appartamento dove vivono lei e Maria, ma lui le dirà che c’è già una persona interessata a comprarlo. I fan della daily soap Il Paradiso delle Signore scopriranno che questa persona è proprio Salvatore Amato! Il piano di Dante per far abbassare le difese a Beatrice sembrerà funzionare e l’uomo gongolerà. Umberto, però, avrà delle perplessità sulla collaborazione con gli americani. Veronica e Gloria si confronteranno sulla questione che riguarda il legame di quest’ultima con Teresio. Le donne, però, non si renderanno conto di essere ascoltate da Gemma, la quale capirà finalmente i motivi dello strano atteggiamento di sua madre.

Tina e Vittorio si scopriranno più innamorati che mai e faranno l’amore. Il foulard della cantante, però, finirà sotto il letto di Conti.

Torna Sandro nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Agnese, sempre più convinta che la relazione tra Tina e Vittorio sia un errore, cercherà di contattare Sandro Recalcati. Dopo aver scoperto che nel contratto con gli americani c’è una clausola che potrebbe danneggiare il Paradiso, Umberto e Vittorio se la prenderanno di brutto con Dante. Anche Beatrice si renderà conto di essere finita nella trappola del signor Romagnoli e sarà furiosa sia con lui che con se stessa. Flavia, intanto, metterà in atto un piano malefico per mettere fine alla relazione tra Ludovica e Marcello.

Anche Gemma partorirà un piano vendicativo ai danni di Gloria. Il fantasma di Achille Ravasi si ripresenterà a Villa Guarnieri: Adelaide sarà convocata per un interrogatorio.

Salvatore continuerà a tenere all’oscuro Anna sulla sua intenzione di comprare il loro nido d’amore. Appena arrivato a Milano, Sandro correrà subito da sua moglie per cercare di salvare il matrimonio, ma come reagirà Tina nel trovarselo di fronte? Dopo un estenuante quarto grado con il magistrato, la contessa di Sant’Erasmo prenderà una decisione difficile e sofferta. Nel frattempo, Gemma, per mettere fine alla sofferenza di sua madre, deciderà di scrivere una lettera a Gloria.