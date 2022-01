Venti anni fa iniziava una delle saghe più "magiche" di tutti i tempi. Stiamo parlando di Harry Potter che, tra romanzi e lungometraggi cinematografici, ha segnato la vita di più generazioni. Capace anche dopo un ventennio di attrarre l'attenzione dei fan, la storia del giovane mago più celebre del Cinema ha festeggiato un importante anniversario. Il 4 novembre 2001 si teneva a Londra la première di Harry Potter e la Pietra Filosofale di Chris Columbus, il primo film tratto dalla saga fantasy di J. K. Rowling. Per rendere omaggio al ventennio della saga, Mediaset riproporrà la maratona degli otto film a partire dal 6 gennaio 2022 in prima serata su Italia 1.

Italia 1 celebra il ventennio di Harry Potter: gli otto film dal 6 gennaio 2022

Il 2022 si apre all'insegna della magia. Come i fan del celebre maghetto sanno, oggi 1° gennaio 2022 anche in Italia verrà trasmesso su Sky Cinema lo speciale tv "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”. Non sarà, tuttavia, solo Sky a festeggiare il ventennio della saga cinematografica. Anche Mediaset ha deciso di omaggiare l'anniversario con la maratona su Italia 1 degli otto film tratti dai romanzi di J. K. Rowling. Si partirà con Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001), diretto da Chris Columbus, in onda in prima serata il 6 gennaio 2022. Salvo cambiamenti di palinsesto, i capitoli successivi verranno trasmessi ogni giovedì, fino al 24 febbraio.

Trama Harry Potter e la Pietra Filosofale, il 6 gennaio su Italia 1

Il film Harry Potter e la Pietra Filosofale andrà in onda il 6 gennaio a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta del primo capitolo della saga in cui il protagonista, l'undicenne Harry Potter, scopre di essere figlio di due potenti maghi, morti poco dopo la sua nascita.

Il ragazzino vive con gli zii materni, gli odiosi Dursley, i quali fanno di tutto per nascondergli le sue vere origini, impedendogli di leggere una misteriosa lettera recapitata, più volte, da centinaia di gufi. Harry riesce a leggerla soltanto grazie all'arrivo del gigantesco Rubeus Hagrid. In questo modo, il protagonista apprende di essere stato ammesso alla prestigiosa Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts su Sky il 1° gennaio 2022

Oggi 1° gennaio 2022, dalle ore 9 del mattino, è intanto disponibile su Sky Cinema e in streaming su Now "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts", lo speciale targato Max Original. Si tratta di una prima assoluta per l'Italia, in onda in contemporanea con HBO Max. Come è stato anticipato già da tempo, l'evento televisivo proporrà la reunion di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Tuttavia, non ci saranno solo gli interpreti di Harry, Hermione e Ron. Anche gli altri membri del cast (tra cui Helena Bonhan Carter, Robbie Coltrane e Ralph Fiennes) parteciperanno alla magica retrospettiva in cui ci sarà spazio per le chiacchierate e i racconti degli attori e dei registi delle otto pellicole, ma anche per gli approfondimenti da parte del team creativo.