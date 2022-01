Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nella settimana fino a venerdì 7 gennaio 2022, sono, come sempre, ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Vittorio farà dietro front e cercherà di conquistare la bella Speranza ma appena la ragazza si renderà conto di che cosa voleva farle Vittorio, lo allontanerà sfiduciata. Sarà così che il giovane Del Bue prenderà un volo per Oslo. Marina, invece, arriverà a sospettare che dietro ai guai del pastificio Rosato possa celarsi lo zampino della diabolica Lara, ma indagando a fondo si renderà conto che il vero responsabile potrebbe essere un altro.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini andrà in scena una nuova sfida di scacchi tra Renato e Raffaele. Tutto ciò accadrà mentre la famiglia Boschi dovrà fare i conti con l'imminente partenza di Angela che finirà per intristire la piccola Bianca.

Un posto al sole: Vittorio geloso di Speranza e Samuel

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre l’ennesimo ciclone si abbatterà sul pastificio di Fabrizio Rosato, a Palazzo Palladini alcuni inquilini dovranno fare i conti con una serie di problematiche. Al centro del caos finirà in modo particolare la famiglia Del Bue. Guido cercherà di farsi perdonare da Mariella mentre Vittorio proverà un po' di gelosia nei confronti di Speranza e Samuel. Resosi finalmente conto di quanto siano profondi i suoi sentimenti, Vittorio Del Bue accantonerà il piano maturato con Samuel e si farà avanti con Speranza, giocandosi tutte le sue carte pur di conquistarla.

Per Angela, invece, la partenza da Napoli sarà sempre più imminente.

Angela in procinto di partire, Marina ha un sospetto: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, addolorata per la partenza della madre, che dovrà lasciare Napoli per questioni di lavoro, Bianca sarà rincuorata dalla lieta sorpresa che i suoi genitori le faranno.

Marina, nel frattempo, sarà più che certa che dietro agli ultimi spiacevoli accadimenti abbattutisi sul pastificio Rosato ci sia lo zampino di Lara. Riuscirà la Giordano a prendersi la meritata rivincita? A quanto pare, nelle prossime puntate, Marina riuscirà a scovare alcune prove riguardo al fatto che Lara possa essere la principale responsabile dello scandalo che ha colpito l’azienda di Fabrizio Rosato.

Tuttavia, non sarà da escludere il fatto che possa esserci un’altra persona dietro agli ultimi accadimenti. Speranza, invece, scoprirà che cosa intendeva farle Vittorio perciò perderà fiducia in lui. Disperato e ad un passo dalla partenza per Oslo, il giovane Del Bue cercherà di rimediare ai suoi pasticci ma sarà un'impresa abbastanza difficile.

UPAS: Silvia 'spinge' Rossella tra le braccia di Riccardo, Vittorio parte per Oslo

Nelle prossime puntatedi Un posto al sole, mentre Renato e Raffaele si accingeranno a sfidarsi a scacchi, Speranza approfitterà dell’assenza di Vittorio per riflettere su ciò che prova per il ragazzo e per Samuel. Silvia, invece, inviterà la figlia a non farsi troppi problemi con Riccardo.

Rossella cercherà di seguire il consiglio della madre, vivendo con spensieratezza la relazione con il dottor Crovi, ma dei nuovi problemi a dir poco giganteschi saranno in dirittura d’arrivo e rischieranno di minare, ancora una volta, la serenità della ragazza.