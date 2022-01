Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 19 gennaio 2022 e le anticipazioni confermano che non mancheranno le sorprese. Decisa a scoprire il legame tra Ezio e Gloria, Veronica riuscirà a impossessarsi delle chiavi della casa della signorina Moreau. Approfittando della sua assenza per motivi di lavoro, si intrufolerà nell'appartamento e troverà una prova sul passato che proverà il legame che ha con Ezio. Intanto Vittorio deciderà di ascoltare il consiglio del suo staff e accetterà la proposta di Dante per vendere il marchio Paradiso negli Usa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio accetta di fare affari con Dante Romagnoli

Nel corso dell'ottantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 19 gennaio 2022, Veronica sarà in preda alla gelosia e inizierà a frugare tra le cose di Ezio. Mentre rovisterà tra i suoi oggetti personali, il padre di Stefania la coglierà in flagrante la compagna. Intanto, al grande magazzino, Umberto cercherà in tutti i modi di convincere Vittorio ad accettare di entrare in affari con Romagnoli. Per il commendatore potrebbe essere una buona opportunità per la crescita del marchio Paradiso in America. Dante, intanto, cercherà di portare Flora dalla sua parte.

Dopo aver pensato a lungo, il dottor Conti deciderà di fidarsi del parere dei suoi collaboratori più fidati e accetterà di entrare in affari con Dante.

Il Paradiso 6, Zanatta si intrufola a casa della signorina Moreau

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 19 gennaio su Rai 1 a partire dalle 15:55, rivelano che Veronica non si limiterà a frugare tra gli effetti personali del compagno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante sia stata "smascherata" da Ezio, la donna farà di tutto per scoprire come stanno realmente le cose tra il padre di Stefania e la signorina Moreau. La madre di Gemma riuscirà a impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e approfittando dell'assenza della capocommessa (sarà in trasferta per un paio di giorni a Firenze per motivi di lavoro) entrerà nel suo appartamento.

La donna, dopo varie ricerche, troverà una scottante prova del passato comune di Teresio e di Gloria. Cosa avrà mai trovato Veronica? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, che andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì sul primo canale Rai.