Le avventure della soap opera Il Paradiso delle Signore 6 proseguono con la sua consueta messa in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, per la felicità dei tanti telespettatori, sempre più curiosi di sapere cosa succederà prossimamente. Gli spoiler dell’episodio in programma sul piccolo schermo il 4 febbraio 2022 svelano che Sandro Recalcati (Luca Capuano) si servirà della complicità di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), l’amante di sua moglie Tina Amato (Neva Leoni), dopo un acceso litigio. L’obiettivo del discografico, non appena tra lui e il suo amico tornerà a regnare la pace, sarà quello di riuscire a riconquistare la fanciulla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 4 febbraio: Sandro vuole riconquistare Tina, Dante deciso a vendicarsi di Vittorio

Nel corso della centesima puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai venerdì 4 febbraio, dalle ore 15:55 circa, Sandro dopo aver deciso di smettere di alloggiare da Vittorio e di andarsene via dal capoluogo lombardo, in quanto ha scoperto della tresca clandestina tra il direttore e sua moglie Tina, farà un passo indietro. Dalle anticipazioni si evince che il discografico si riconcilierà con Conti e quest'ultimo gli prometterà di poter contare sul suo aiuto per rifare breccia nel cuore della cantante che ha sposato, in quanto farà il possibile per intercedere con la fanciulla.

Nel contempo Dante (Luca Romagnoli), oltre a tentare di chiudere l’affare con gli americani in fretta prima che la situazione possa generare o che ci sia un ripensamento, verrà aizzato anche dalla cugina Fiorenza (Greta Oldoni). Infatti l’uomo sarà sempre più deciso ad approfittare del momento per farla pagare a Vittorio una volta per tutte, mettendo in atto la sua vendetta.

Salvatore non ha la certezza di riuscire ad acquistare la casa per lui e Anna, Veronica sospetta che sua figlia Gemma ha minacciato Gloria

Successivamente Salvatore (Emanuel Caserio) sarà piuttosto titubante, in quanto non avrà la certezza di riuscire ad acquistare l’appartamento in cui vive la venere Irene (Francesca Del Fa) e che vorrebbe condividere con la sua fidanzata Anna (Giulia Vecchio).

Infine Veronica (Valentina Bartolo), dopo aver avuto un confronto con la capocommessa Gloria (Lara Komar), avrà il presentimento che possa essere stata sua figlia Gemma (Gaia Bavaro) a terrorizzare la sua rivale in amore scrivendole una lettera minatoria. I sospetti sulla giovane cavallerizza del Circolo aumenteranno, visto che ogni indizio farà ricadere ogni colpa su di lei, destando di conseguenza preoccupazione alla promessa sposa di Ezio (Massimo Poggio).