Continua la propria messa in onda tv la soap opera di origini turche Love is in the air, trasmessa su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano il 28 gennaio 2022 la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel) non farà fatica a trovare un escamotage per trascorrere un momento da sola con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), proprio quando lui sarà in procinto di vedere i disegni fatti da Kerem (Sina Ozer).

A proposito di ciò l’architetta paesaggista farà in tempo per consigliare al padre di sua figlia Kiraz (Maya Başol) di controllarsi, per evitare di soffocare l’entusiasmo del giovane apprendista.

Anticipazioni Love is in the air, del 28 gennaio: Kerem ansioso per il giudizio di Serkan

Gli spoiler del 187° episodio dello sceneggiato (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 28 gennaio, raccontano i due coniugi Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) penseranno al futuro di loro figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu) sulla scuola che dovrà frequentare: i due hanno la speranza di riuscire a superare il concorso per iscriverlo in un prestigioso istituto privato in cui è rimasto solamente un posto libero.

Nel frattempo non passerà di certo inosservato l’evidente turbamento di Kerem. In particolare il giovane apprendista attenderà con ansia che Serkan giudichi i suoi disegni dopo essersi deciso a farglieli vedere grazie al supporto ricevuto da Pina (Doğa Özüm), l’assistente personale e cugina dell’architetto.

Eda consiglia a Serkan di non essere rigido con il suo assistente Kerem

Eda approfitterà dell’occasione per stare in compagnia dell'imprenditore, prima dell’incontro che lui dovrà avere con il suo assistente. Inoltre l’architetta paesaggista chiederà al padre di sua figlia di non essere troppo rigido nei confronti del giovane apprendista per non demoralizzarlo.

Non resta che attendere le nuove anticipazioni provenienti dalla Turchia per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi nelle trame della seconda e conclusiva stagione della Serie TV e per sapere se verrà alla luce il fatto che il vero padre di Serkan è Kemal (Sinan Albayrak), il primo amore della signora Aydan (Neslihan Yeldan), nonché sua attuale compagno dopo il ritorno di fiamma, anziché Alptekin (Ahmet Somers).