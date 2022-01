Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda martedì 18 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno le sorprese. Dante rimarrà attratto da Flora e cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore della stilista. Nel frattempo, Gloria comunicherà alle Veneri la sua partenza per Firenze: si tratterà di un viaggio di lavoro. A sostituirla sarà Tina che, dopo anni, indosserà la divisa di Venere. Intanto, Veronica apprenderà la verità sul rapporto tra Ezio e Gloria.

La donna sarà molto delusa per tutte le menzogne raccontate dal suo compagno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica scopre la verità su Gloria

Nel corso dell'ottantasettesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda su Ra1 il 18/1, Veronica apprenderà le bugie che Ezio ha tenuto nascoste per tutti questi mesi. La mamma di Gemma non avrebbe mai potuto immaginare che l'ex moglie del suo compagno è tornata ed è proprio Gloria, la capocommessa dell'atelier. Nel frattempo, la signorina Moreau sarà pronta per effettuare una trasferta di lavoro a Firenze. A prendere il suo posto in questi giorni di assenza sarà Tina Amato. La figlia di Agnese e Giuseppe sarà emozionata e non vedrà l'ora di indossare dopo tanti anni la divisa da Venere.

ll ritorno di Dante Romagnoli a Milano ha scombussolato sicuramente i piani di Vittorio. Sarà inevitabile per il dottor Conti pensare a quanto accaduto tra lei e Marta per colpa del cugino di Fiorenza. L'obiettivo di Romagnoli, però, sarà quello di fare breccia nel cuore di Flora. Fin dal suo ingresso al grande magazzino, l'uomo rimarrà piacevolmente colpito dalla stilista.

Il Paradiso 6, Dante attratto da Flora Gentile Ravasi

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa martedì 18 gennaio 2022, rivelano nel dettaglio che Flora si renderà conto delle attenzioni che Dante avrà nei suoi confronti. Tuttavia, Agnese deciderà di raccontare alla signorina Gentile quanto accaduto nei mesi precedenti tra Vittorio e l'ex amante di Marta Guarnieri.

Intanto, Beatrice cercherà in tutti i modi di convincere il cognato a non rimuginare sul passato, mettendo una pietra sopra a quanto accaduto con Romagnoli. Nel frattempo, Adelaide convocherà Gemma per il ruolo di cavallerizza del Circolo. La contessa di Sant'Erasmo deciderà di fidarsi del feedback del nipote Marco circa le doti della giovane Zanatta. Più tardi, Stefania parlerà della signorina Moreau in presenza di Veronica ed Ezio. Alla madre di Gemma non sfuggirà la reazione tesa del compagno dopo aver nominato il nome di Gloria.