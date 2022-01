Il cast del Grande Fratello Vip 6, sta per subire delle defezioni. Lunedì 17 gennaio Manuel Bortuzzo potrebbe ritirarsi per motivi di salute, mentre la prossima settimana toccherebbe a Gianmaria Antinolfi. Stando a quello che ha riportato Deianira Marzano sui social network, anche Katia Ricciarelli starebbe meditando il suo addio al reality-show dopo il giorno del suo compleanno.

Protagonisti del Grande Fratello Vip vanno via

Lunedì 17 gennaio, un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip molto probabilmente tornerà a casa. Non si parla, però di un vippone che è al televoto e che quindi rischia l'eliminazione, ma di un protagonista che volontariamente avrebbe deciso di abbandonare il gioco per motivazioni serie.

Come ha anticipato subito dopo le festività, Manuel lascerà definitivamente la casa più spiata d'Italia per tornare alla propria normalità.

Anche il padre del ragazzo ha confermato la stampa che a breve avrebbe detto addio al reality-show per riprendere gli allenamenti e le visite mediche di cui necessita quasi quotidianamente.

Insomma, Bortuzzo potrebbe ritirarsi dal programma di Canale 5 a oltre quattro mesi dall'inizio dell'avventura, un periodo in cui è successo di tutto e che gli ha regalato l'amore per la principessina Lulù Selassiè.

Antinolfi 'costretto' a rinunciare al Grande Fratello Vip?

Lunedì prossimo, 24 gennaio, un altro concorrente, con ogni probabilità, annuncerà il suo addio al Grande Fratello Vip.

Come ha detto lo stesso Gianmaria a Manila, entro il 1° febbraio deve tornare a lavorare per non rischiare di perdere il posto.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha informato i curiosi del fatto che Antinolfi avrebbe sentito telefonicamente i suoi datori di lavoro e sarebbe stato sollecitato da loro a prendere una decisione molto importante: restare nella casa finché il pubblico non lo eliminerà (ma non avendo più il posto assicurato in azienda) oppure ritirarsi e tornare alla vita che ha fatto fino allo scorso settembre prima di cominciare l'avventura.

L'unico motivo che potrebbe spingere il napoletano a restare, è Federica. Da quando la modella ha saputo che l'uomo che frequentava fuori (e che lei aveva preferito al vippone dopo qualche effusione) non la sta aspettando, tra lei e Gianmaria si è riaccesa la passione: i due si sono lasciati andare a baci appassionati sotto le coperte in giardino subito dopo la puntata in cui lei è stata "scaricata" con un tweet che sembra non averla turbata più di tanto.

I dubbi di Ricciarelli sul Grande Fratello Vip

A Manuel e Gianmaria, potrebbe aggiungersi anche Katia. Stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano l'altro giorno, la cantante lirica starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il Grande Fratello Vip a breve, ovvero dopo aver condiviso con i compagni d'avventura un importante evento.

"Anche Ricciarelli dopo il suo compleanno dovrebbe lasciare il programma", ha fatto sapere l'influencer napoletana con una storia Instagram che sta facendo il giro della rete.

Sapendo che l'artista compie gli anni il 18 gennaio, è presumibile che il suo possibile addio al reality-show avvenga o venerdì sera oppure la prossima settimana, quando è previsto anche quello di Antinolfi (lunedì 24).

Insomma, il cast del GF Vip perde i pezzi e ancora non si sa se gli autori cercheranno di rimpiazzare i vipponi che da qui ai prossimi giorni abbandoneranno la casa. Si è vociferato di un probabile ritorno di Luca Onestini in coppia col fratello Gianmarco, ma al momento questa resta solo una suggestiva ipotesi che non ha trovato né conferme né smentite da parte degli addetti ai lavori.