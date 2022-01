Nonostante si sta avvicinando sempre più al gran finale, la soap opera spagnola Una vita non smette di stupire. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 24 al 30 gennaio 2022, Lolita oltre a essere disperata per gli atteggiamenti complici che il marito Antonito Palacios avrà con Natalia Quesada lotterà tra la vita e la morte a causa di una malattia incurabile dopo il ricovero urgente in ospedale. Felipe Alvarez Hermoso invece si prenderà gioco della moglie Genoveva Salmeron, dato che le farà credere di essere pronto a perdonarla.

Anticipazioni Una vita, al 30 gennaio: Felipe illude Genoveva

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 30 gennaio, dicono che mancherà poco per assistere al tanto atteso faccia a faccia tra Felipe e Genoveva in tribunale. Quest’ultima dopo aver appreso che il caso sulla scomparsa di Velasco è ancora aperto, sceglierà di organizzare una messa in onore della defunta Marcia con la complicità di Fabiana e per far ricredere gli abitanti su di lei: questo gesto della darklady finirà per scatenare la furia di Alvarez Hermoso. L’avvocato inoltre non vorrà perdonare la moglie, per avergli fatto credere che il figlio che aspettava fosse suo. Il commissario Aurelio farà rimanere senza parole Felipe, quando gli dirà che è necessario l’intervento di Laura.

In seguito Ramon e Liberto non riusciranno a convincere Alvarez Hermoso a non portare avanti la sua guerra contro Genoveva, dopo averla offesa pubblicamente.

Non passerà molto, per vedere Mendez mettere al corrente Felipe del fatto di dover interrompere le indagini sul decesso di Velasco. A questo punto Alvarez Hermoso farà un passo indietro, visto che si recherà al funerale di Marcia su invito della consorte: inoltre l’avvocato illuderà Genoveva, facendole credere di essere disposto a fare pace.

Antonito sedotto da Natalia, la salute di Lolita peggiora

Nel contempo Susana susciterà la curiosità del nipote Liberto, quando farà un ultimatum a Rosina: quest’ultima riuscirà a non far capire nulla al marito, nell’istante in cui si preparerà a far scoprire il segreto dei Dominguez all’ex sarta.

Carmen invece comincerà a fare delle indagini sui continui malesseri di Lolita: quest’ultima intanto non farà sapere a nessuno di aver ricevuto una strana missiva da parte di Aurelio.

La nuora di Ramon rientrerà a casa quando suo marito Antonito si lascerà sedurre da Natalia: dopo aver assistito a tale scena, Lolita parecchio sconvolta finirà per perdere i sensi. Mentre la madre di Moncho andrà in prognosi riservata, Aurelio farà i suoi complimenti alla sorella per essere riuscita a rovinare il matrimonio dei Palacios. Purtroppo non sarà facile capire la malattia di Lolita, nonostante sarà sottoposta a diversi controlli medici approfonditi. Antonito pentito di aver ceduto alla corte di Natalia sotto lo sguardo della moglie, parlerà dell’accaduto con Liberto e Miguel. Infine la situazione si complicherà ulteriormente, poiché la salute di Lolita peggiorerà: Antonito convinto che la sua amata stia riposando, le dichiarerà il suo amore quando le farà visita in ospedale.