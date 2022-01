Continua la messa in onda della soap opera di origini turche Love is in the air, arrivata al suo secondo e conclusivo capitolo.

Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 27 gennaio 2022, dicono che Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin Sezgin (Anıl İlter) saranno decisi a iscrivere il figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu) in una scuola privata in cui sarà disponibile solamente un posto: i due coniugi per raggiungere il loro obiettivo dovranno affrontare un’impresa per niente facile, superando un test che sarà visionato da una commissione.

Anticipazioni Love is in the air, puntata 27 gennaio: Piril e Engin conoscono la preside di una scuola prestigiosa

Nella puntata della serie televisiva (nata con il titolo Sen Çal Kapimi) che andrà in onda su Canale 5 giovedì 27 gennaio nella solita fascia pomeridiana che va dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Piril dopo aver appreso di essersi sbagliata a sospettare un tradimento da parte del marito Engin (che in realtà le ha solo tenuto nascosto il fatto di aver aperto un’attività di catering in società con un’amica) prenderà parte insieme a lui a una degustazione.

Gli amici di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) avranno modo di conoscere la preside di una prestigiosa scuola elementare che seleziona gli alunni attraverso un particolare colloquio con i genitori: sia Engin e la moglie sin da subito saranno determinati a mettercela tutta per far iscrivere il figlio Can all’istituto in questione.

Engin e Piril partecipano al concorso per far iscrivere il figlio Can nell’istituto privato

A proposito di Serkan e Eda, dopo essersi infastiditi nei giorni precedenti per le divergenze nate tra Ayfer (Evrim Doğan) e Aydan sulla scuola che dovrà frequentare loro figlia, dagli spoiler provenienti dalla Turchia si evince che quando verranno a conoscenza dell’esistenza della scuola privata vorranno partecipare al concorso in cui sarà valutata la compatibilità dei genitori, alla stessa maniera di Engin e Piril.

L’architetta paesaggista e il ricco imprenditore per riuscire nel loro intento e quindi consentire alla figlia Kiraz (Maya Başol) di occupare l’ultimo posto rimasto libero nella scuola si rivolgeranno ad Aydan (Neslihan Yeldan).

Tra le due coppie quindi ci sarà una sfida: ad avere un netto vantaggio saranno Engin e Piril, essendo anche sposati a differenza di Serkan e Eda, i quali però per non deludere la figlia Kiraz si vedranno costretti ad apparire felicemente innamorati.