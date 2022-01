Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio svelano nuovi colpi di scena. Una delle storyline più avvincenti di questa sesta stagione risulta essere quella che vede coinvolti Ezio e Gloria. Proprio nelle prossime puntate ci saranno importanti risvolti nelle vicende della famiglia Colombo. Veronica, dopo aver capito chi sia veramente Gloria Moreau, continuerà ad avere il timore che Ezio possa essere ancora innamorato della moglie.

Tuttavia l'uomo cerca di rassicurarla, dicendole che è con lei che vuole stare. La signora Zanatta, però, non riesce a non pensare al fatto che la moglie del suo compagno sia viva e soprattutto più vicina che mai a loro. Il malumore della donna non passerà inosservato agli occhi della figlia, la quale è convinta che la madre nasconda qualcosa. Per caso Gemma si troverà ad origliare una conversazione fra la madre e la capocommessa. Non sopportando l'idea di vederla soffrire, la ragazza inizierà a pensare ad un modo per farla pagare alla signora Moreau.

Il Paradiso delle Signore, episodi 24-28/1: Veronica continua ad aver paura

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio Veronica continuerà ad essere assalita dalla paura.

La scoperta della vera identità della signorina Moreau ha completamente destabilizzato l'equilibrio della donna, ed anche il rapporto con Ezio potrebbe risentirne. Difatti, anche se Colombo continua a dichiararle il suo amore, Veronica è consapevole che non si può ignorare la presenza di Gloria.

Il Paradiso, anticipazioni sino al 28 gennaio: Gemma preoccupata per la madre

Stando alle anticipazioni degli episodio de Il Paradiso trasmessi sino al 28 gennaio, Gemma noterà che la madre continua da avere un comportamento insolito. Pertanto la ragazza si convincerà che abbia qualche problema che la tormenta. Al contempo, la sua carriera da cavallerizza professionista avrà ufficialmente inizio, per questo motivo Stefania penserà di realizzarle un'intervista.

Il Paradiso, puntate fino al 28/1: la figlia di Veronica scrive una lettera a Gloria

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso che andranno in onda sino al 28 gennaio preannunciano che Gemma ascolterà una conversazione fra Gloria e Veronica. A questo punto non le sarà difficile capire chi sia veramente la signorina Moreau. La giovane Zanatta non sopportando l'idea che sua madre soffra a causa della capocommessa deciderà di passare all'azione per fargliela pagare. Pertanto scriverà una lettera di minacce a Gloria per tutelare il rapporto fra Veronica ed Ezio.