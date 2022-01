Domenica 30 gennaio andrà in onda la puntata finale de La Sposa, la fiction campione di ascolti di Rai 1 con protagonista l'attrice Serena Rossi. La trama narra che Italo si sacrificherà per salvare il figlio Paolino. Maria, invece, diventerà mamma di Vittoria.

Anticipazioni La Sposa: puntata finale del 30 gennaio

Le anticipazioni de La Sposa riguardanti la puntata finale che i fan assisteranno domenica 30 gennaio in prima visione assoluta sui teleschermi di Rai 1 annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Giulio parteciperà al funerale di Vittorio insieme a tutto il paese.

Maria e Italo, a questo punto, scopriranno che l'uomo prima di morire gli aveva restituito i terreni e comprato dei nuovi desolati e paludosi. A tal proposito, il padre di Paolino apparirà seriamente preoccupato per il futuro della filanda e per alcune spese di Vittorio, che li hanno messi sul lastrico. Nonostante ciò, Maria sarà sicura della riuscita dei loro progetti.

Ed ecco che Antonio si offrirà di aiutarli, offrendo un lavoro ad Italo dopo aver ascoltato una confidenza di Giuseppe, trasferitosi a Vicenza insieme a lui. Dì lì a poco, si scoprirà che il benefattore si dimostrerà un abile calcolatore, in quanto riuscirà a manipolare tutte le persone e farle cadere nella sua rete.

Paolino rischia di venire travolto dalle fiamme

Intanto, Maria sarà preoccupata per la trebbiatura, tanto che alcune donne si offriranno di aiutarla anche senza essere stipendiate. Italo, a questo punto, deciderà di licenziarsi dal cantiere di Antonio per correre da sua moglie a gestire il gruppo affiatato di operaie. Ed ecco che Paolino verrà svegliato da uno strano rumore e da una figura vestita di nero nel cortile.

Alla fine, il bambino rischierà di venire travolto dalle fiamme, se suo padre Italo non riuscisse a strapparlo da morte certa a caro prezzo.

Italo ritrovato carbonizzato, Maria diventa madre di Vittoria

Nella puntata finale de La Sposa, il corpo di Italo verrà ritrovato carbonizzato all'interno del fienile andato in fumo. Una morte, che ovviamente sconvolgerà l'esistenza di Maria e Paolino.

La famiglia, a questo punto, desidererà che la propria figlia torni in Calabria lontano da tanto dolore, se lei non decidesse di rimanere a Vicenza per far nascere lì il suo bambino.

Nel frattempo, Giuseppe diventerà sempre più aggressivo mentre Antonio offrirà a Maria tutto il suo sostegno. Ma ecco che la protagonista della fiction cadrà a terra svenuta dalla stanchezza e dalla tensione provocata da suo fratello. In ospedale, i dottori non potranno fare altro che ricoverare la donna mentre Paolino verrà affidato a Nunzia.

Una volta dimessa, la vedova di Italo scoprirà che suo figlio è stato rinchiuso in un istituto, tanto da fare carte false per liberarlo. In questo modo, la donna scoprirà la vera natura di Antonio e lo strano comportamento di Giuseppe e per questo dichiarerà guerra al primo. Alla fine, Maria riuscirà ad avere giustizia per Paolino e diventare madre di una bambina di nome Vittoria.