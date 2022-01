Non si fermano su Rai 1 gli appuntamenti pomeridiani con la fiction Il Paradiso delle Signore 6. La settimana che sta per concludersi, ha visto un forte avvicinamento tra Tina e Vittorio. I due , ormai lontani dai loro rispettivi partner, si sono lasciati andare alla passione. Agnese però, non essendo d'accordo con l'inizio di questa nuova relazione, ha contattato Sandro per far sì che torni a Milano, visto che attualmente la figlia e l'uomo risultano essere ancora sposati. Le anticipazioni che vanno dal 31 gennaio al 4 febbraio, rivelano che proprio Sandro farà il suo ritorno al Paradiso e sarà deciso a non andare, finché non avrà riconquistato sua moglie.

Trame Il Paradiso delle Signore dal 31 gennaio al 4 febbraio: Umberto scopre che Adelaide ha mentito sulla sua partenza

La puntata del Paradiso del 31 gennaio vedrà Umberto in preda alla furia, dopo aver scoperto che Adelaide gli ha raccontato delle bugie sulla sua partenza. Nel frattempo, Sandro dirà a Vittorio che non lascerà la città finché non avrà chiarito con sua moglie e inoltre chiederà consiglio ad Agnese per riuscire a far di nuovo breccia nel cuore della giovane Amato. Vittorio, sentendosi in difficoltà in questa situazione, dirà a Tina di prendersi del tempo per riflettere. Dopo aver parlato con Tina inoltre, Sandro chiederà a Conti di essere ospitato in casa sua.

Nella puntata dell'1 febbraio, Irene sarà sempre più furente con Salvo, che avrà deciso di acquistare la casa dove lei abita.

Nel frattempo, al Paradiso si lavorerà sulla nuova collezione primaverile. La puntata del 2 febbraio invece, vedrà Conti accettare la richiesta di ospitalità di Sandro, ma non con poco imbarazzo. Sia la giovane Amato che il capo del magazzino si prepareranno a confessare tutta la verità a Sandro, ma quando staranno per farlo, lui troverà il foulard di sua moglie sotto il letto di Conti

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 4 febbraio: Sandro furioso vuole lasciare la città

L'appuntamento del 3 febbraio con Il Paradiso, s'incentrerà sulla scoperta di Sandro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio cercherà di parlare con l'amico, volendogli dare una spiegazione sul ritrovamento del foulard, ma Sandro non ne vorrà sapere e deciderà di lasciare al più presto Milano. Nell'appuntamento televisivo del 4 febbraio, i due riusciranno a far pace. Recalcati ragionerà a mente lucida e successivamente chiederà all'amico di aiutarlo a riconquistare sua moglie.

Dante invece, avrà premuratosi di chiudere il contratto con gli americani. Fiorenza però, invoglierà Romagnoli a vendicarsi di Conti. Infine, Salvatore inizierà a nutrire dei dubbi sul possibile acquisto dell'appartamento dove abita Irene.