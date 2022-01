Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily nostrana per l'episodio n° 100 della sesta stagione raccontano che Sandro (Luca Capuano) seppellirà l'ascia di guerra e farà pace con Vittorio (Alessandro Tersigni). Conti, inoltre, aiuterà Recalcati a riconquistare Tina (Neva Leoni), nel frattempo Dante (Luca Bastianello) proverà a chiudere prima possibile l'affare con gli Americani. Salvatore (Emanuel Caserio), infine, non sarà sicuro di riuscire a comperare casa per lui e Anna (Giulia Vecchio), mentre Veronica (Valentina Bartolo) comincerà s sospettare che Gemma (Gaia Bavaro) sia l'artefice della missiva minatoria ricevuta da Gloria (Lara Komar).

Sandro e Vittorio faranno pace

Le trame della soap opera italiana per la puntata di venerdì 4 febbraio anticipano che l'ira di Sandro nei confronti di Vittorio, dopo aver trovato il foulard di Tina sotto il letto di Conti, andrà sbollendosi pian piano.

Sandro, difatti, seppellirà l'ascia di guerra nei riguardi di Vittorio e deciderà di fare pace con l'amico. Conti, dal canto suo, prometterà a Recalcati di aiutarlo a riconquistare la giovane Amato.

Vittorio aiuterà davvero Sandro a far breccia nuovamente nel cuore della moglie Tina oppure Conti continuerà imperterrito a frequentare la cantante?

Dante si concentrerà sulla vendetta contro Vittorio

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di venerdì 4 febbraio rivelano che Dante tenterà di stringere i tempi per chiudere prima possibile l'affare con gli Americani.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), però, aizzerà il cugino a concentrarsi soprattutto sulla vendetta contro Vittorio e Romagnoli la prenderà in parola.

Veronica inizierà a pensare che sia stata Gemma a scrivere la lettera minatoria indirizzata a Gloria

Le trame della soap opera italiana per la puntata di venerdì 4 febbraio svelano che nonostante l'entusiasmo iniziale e la voglia di comperare un appartamento per lui e Anna, Salvatore si vedrà costretto a ridimensionare i propri piani in tal senso, in quanto non sarà sicuro di concretizzare l'acquisto della casa che desidera.

Veronica, intanto, comincerà a nutrire qualche sospetto riguardo la figlia Gemma. La signora Zanatta, difatti, penserà che dietro alla minacce ricevute dalla capo commessa Gloria ci sia dietro lo zampino della nuova cavallerizza del Circolo.

Tanti saranno gli indizi che parranno puntare il dito proprio su Gemma.

Riusciranno Veronica e Gloria a scoprire che Gemma è l'artefice della missiva minatoria?