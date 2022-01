Luca Argentero, alias Andrea Fanti di Doc-nelle tue mani sarà l'ospite speciale di C'è Posta per te. Sabato 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, il pubblico scoprirà in quale storia sarà coinvolto l'attore. Così come avverrà per il secondo ospite della serata, l'ex calciatore Roberto Baggio.

L'attore di Andrea Fanti ospite di C'è posta per te

Si Witty TV poche ore fa, sono stati svelati i super ospiti della nuova puntata di C'è posta per te. Sabato 22 gennaio, nello studio di Maria De Filippi, scenderanno Luca Argentero e Roberto Baggio. Per quanto riguarda l'attore piemontese va ricordato che Luca sta ottenendo un grande successo con Doc-Nelle tue mani 2, la serie tv trasmessa ogni giovedì su Rai 1.

Qui Argentero interpreta il ruolo di Doc, ossia Andrea Fanti. Un personaggio molto amato dal pubblico, che segue le sue vicende con grande passione. Basti pensare che l'ultima puntata di Doc, ha tenuto incollati quasi sette milioni di telespettatori.

Impossibile mancare all’appuntamento con #CePostaPerTe, domani in prima serata su Canale 5! Ospite della terza puntata l’amatissimo e bravissimo attore @Lucaargentero! 😍 pic.twitter.com/k5NWnEYxSV — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2022

Luca Argentero e Roberto Baggio sono gli ospiti della terza puntata

Non è la prima volta che l'interprete di Doc giunge come ospite nello studio di C'è posta per te. L'ultima volta è stato nel 2021, quando fece una a sorpresa a Valentina e Michele.

In quel caso l'attore aiutò Valentina a chiedere a Michele di sposarla. Per sapere invece in quale nuova storia sarà coinvolto l'affascinante attore di Doc, non resta che attendere sabato 22 gennaio. In prima serata, su Canale 5, Maria De Filippi come di consueto, coinvolgerà pubblico e ospiti nelle varie storie, alcune difficili, altre un po' meno.

Oltre a Luca Argentero, altro superospite di C'è posta per te anche il leggendario calciatore Roberto Baggio.

C'è posta per te, come rivedere le puntate

Dopo Can Yaman, Paolo Bonolis, Stefano De Martino e i quattro giudici di Tu Si Que Vales, anche in questo nuovo appuntamento Maria De Filippi ha voluto chiamare dei personaggi di spicco e molto amati dal pubblico.

Il format non è cambiato nel corso degli anni. Tutto ruota intorno alla busta che campeggia in centro studio. Sarà il destinatario della busta a scegliere se aprire o chiudere la busta, accettando o meno di incontrare chi lo ha mandato a chiamare. Molte sono state le storie raccontate da Maria De Filippi nelle prime due puntate, alcune delle quali hanno suscitato molto clamore. Per rivedere quanto accaduto ci sono due modi molto semplici. Uno è quello di collegarsi al sito Mediaset Infinity. Il secondo modo è quello di collegarsi a Witty Tv, dove si potranno trovare non solo tutti i contenuti di C'è posta per te, ma anche quelli degli altri programmi di Maria De Filippi