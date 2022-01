Il Paradiso delle Signore 6 torna in onda nella settimana che va dal 17 al 21 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le trame di questi episodi rivelano che per Ezio arriverà il momento di assumersi le sue responsabilità dopo le varie bugie raccontate alla sua futura moglie circa il passato con Gloria. Intanto Umberto e Vittorio si ritroveranno ad affrontare una delicata questione lavorativa legata al futuro del grande magazzino.

Ezio viene smascherato dalla futura moglie: trame Il Paradiso 17-21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 gennaio 2022, rivelano che Veronica comincerà ad avere dei seri dubbi e sospetti sul conto di suo marito e sul legame che c'è con Gloria.

Cosa si nasconde tra l'uomo e la capocommessa del grande magazzino? Una domanda che alimenta la gelosia di Veronica, la quale ormai apparirà convinta del fatto che c'è qualcosa di non detto in tutta questa situazione, motivo per il quale desidera vederci chiaro.

E così, Veronica si metterà ad indagare e per prima cosa comincerà a rovistare tra le cose personali del suo futuro marito, al punto da essere colta in flagrante.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 al 21 gennaio, rivelano che Veronica riuscirà ad entrare in segreto anche all'interno dell'appartamento di Gloria e sarà qui che troverà la risposta definitiva ai suoi dubbi.

Ezio si ritrova nei guai con la mamma di Gemma: spoiler Il Paradiso 6

La donna, infatti, scoprirà che esiste una foto di Ezio e Gloria da giovani, in cui compaiono insieme felici, proprio come se fossero una coppia.

Un chiaro segnale del fatto che tra i due ci sia stato del tenero e per questo motivo, la mamma di Gemma deciderà di affrontare Ezio, mettendolo alle strette e al cospetto delle amare verità che ha scoperto sul conto di Gloria.

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che questa scoperta da parte di Veronica metterà a rischio le future nozze con Ezio. Ormai, infatti, qualcosa sembra essersi spezzato in quel legame magico e idilliaco che li univa, motivo per il quale Veronica metterà tutto in discussione.

Quale sarà a questo punto la scelta finale della donna? Accetterà di perdonare le bugie del futuro marito oppure deciderà di annullare definitivamente le nozze e di voltare pagina?

Vittorio si ritrova a collaborare con Dante: trame Il Paradiso delle signore al 21 gennaio

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione in casa Colombo-Zanatta, le trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 gennaio, rivelano che Dante Romagnoli farà una nuova proposta di lavoro a Vittorio, che potrebbe aiutarlo a salvare l'affare con gli americani.

Una proposta che, in un primo momento, non entusiasmerà tantissimo Vittorio Conti, che già in passato non ha avuto un brillante rapporto con Dante (complice anche l'interesse di quest'ultimo nei confronti di Marta).

Tuttavia, Umberto Guarnieri inviterà Vittorio a non prendere delle decisioni affrettate. Il commendatore, infatti, convincerà Conti del fatto che la collaborazione con Dante potrebbe essere un'ottima vetrina per Il Paradiso e quindi avere dei benefici importanti.