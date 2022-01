All'interno della casa del GF Vip 6, cresce il feeling tra Barù e Jessica. I due continuano a "giocare" a favore di telecamere e a stuzzicarsi a vicenda. In queste ultime ore, ad esempio, la giovane principessina ha fatto notare a Barù che le aveva promesso un massaggio che tuttavia non le ha ancora fatto. Nel momento in cui Jessica si è allontanata, Barù non ha risparmiato una frecciatina anche nei confronti della principessina Selassié.

Cresce il feeling tra Barù e Jessica al GF Vip e lei vuole un massaggio

Nel dettaglio, tra Jessica e Barù si è creato un buon feeling all'interno della casa del GF Vip, al punto che numerosi spettatori e fan social di questa sesta edizione, sperano che tra i due possa sbocciare definitivamente l'amore.

In queste ore, la principessina si è divertita a provocare il concorrente che ha da poco varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, facendogli presente che ad oggi non le avrebbe fatto ancora il massaggio che le aveva promesso.

"Comunque ho ancora un massaggio di cui non ho usufruito e di cui presto usufruirò", ha fatto presente Jessica a Barù.

'Come sono finito', la frecciatina di Barù su Jessica al GF Vip

"Mi tocca anche massaggiarla, come sono finito!", ha esclamato Barù nel momento in cui la principessina si è allontanata e quindi non ha ascoltato il suo sfogo, il tutto mentre scuoteva la testa.

Insomma, anche nei confronti di Jessica non ha risparmiato una frecciatina ma i fan continuano a sperare nel lieto fine per questa coppia.

In attesa di scoprire se sboccerà davvero l'amore tra questi due protagonisti del GF Vip 6, in queste ore Barù continua ad essere protagonista anche per le sue stoccate nei confronti di altri concorrenti che popolano la casa di Cinecittà.

Tra questi vi è sicuramente Katia Ricciarelli che, in diverse occasioni, Barù ha provato a mettere in difficoltà anche se la cantante non è mai caduta nella rete delle provocazioni.

La stoccata di Barù anche contro Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Qualche giorno fa, ad esempio, Katia rifletteva sul fatto che in tutti questi anni di carriera non le è mai capitato di stare zitta e quindi di non cantare per tutto questo tempo.

Immediata la reazione di Barù, il quale ha fatto notare alla cantante lirica che sebbene non stia cantando nella casa del GF Vip, di certo non si può dire che stia parlando poco.

Una frecciatina al vetriolo con la quale Barù ha messo a tacere la cantante lirica, in riferimento anche alle tante polemiche che proprio alcune affermazioni di Katia contro altri concorrenti hanno scatenato nel corso di queste settimane di permanenza al GF Vip, tanto da beccarsi accuse di razzismo.