Interessanti novità avverranno ad Il Paradiso delle Signore, la soap opera di punta di Rai 1. Le trame delle puntate di inizio gennaio narrano che Flavia farà il suo ritorno a Milano mentre Gloria Monreau non prenderà bene il fidanzamento di Ezio e Veronica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 7 gennaio: Flavia annuncia il suo ritorno a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate trasmesse dal 3 al 7 gennaio narrano che Vittorio sarà ottimista del 1963 appena iniziato mentre Umberto vorrà che il magazine esca anche in edicola.

L'intervento alle corde vocali di Tina, intanto, verrà stabilito per la settimana prossima.

La figlia di Anna donerà a Salvatore un disegno mentre Flavia annuncerà il suo ritorno a Milano. Per questa ragione, Ludovica e Marcello saranno costretti a separarsi visto che la nobildonna è all'oscuro della loro love story. Ma ecco che un indizio rischierà di mandare il segreto dei due fidanzati a monte.

Intanto, Gemma si rifiuterà di far conoscere alla madre il ragazzo che è entrato nel suo cuore. A tal proposito, Marco scoprirà di dover lavorare a stretto contatto con Stefania una volta tornato dalle vacanze di Natale. Infine Flavia deciderà di affrontare sua figlia dopo aver ritrovato un indumento maschile nella sua abitazione.

Gloria soffre alla vista dell'anello di fidanzamento di Veronica

Nelle puntate de Il Paradiso di inizio gennaio, Gloria soffrirà moltissimo alla vista dell'anello di fidanzamento al dito di Veronica. Ludovica, invece, troverà conforto in Marcello dopo una lite con la madre. Ezio scoprirà che per avere il certificato di morte di Gloria serve la deposizione in tribunale di zia Ernesta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, la Monreau informerà il marito che la parente è in procinto di giungere nel capoluogo lombardo.

Adelaide e Flavia, nel contempo, torneranno a farsi la guerra, dimostrando di non aver dimenticato i vecchi rancori. Tina si negherà al telefono a Sandro mentre Stefania dirà a sua zia di essere felice che suo padre abbia trovato una donna brava e bella come Veronica.

Ludovica insofferente a causa della madre

Il giorno dell'Epifania ci sarà un evento ippico al circolo, dove Stefania aiuterà Marco ad intervistare una giovane cavallerizza. A tal proposito, Gemma diventerà all'improvviso triste quando incontrerà quest'ultima.

Fiorenza, invece, capirà che Flavia non è a conoscenza del fidanzamento tra sua figlia e Marcello. Serena, Tina e un'attrice famosa saranno protagoniste della rifa di beneficenza dell'Epifania.

Zia Ernesta, intanto, esprimerà i suoi dubbi sulla dichiarazione di morte presunta che deve firmare in tribunale. Ludovica apparirà sempre più insofferente per la presenza della mamma in casa. Peccato che Flavia non abbia nessuna intenzione di lasciare Milano.

Anna sarà attesa a casa Amato per le presentazioni ufficiali mentre Marco suggerirà a Gemma di riprendere lezioni di equitazione. Infine qualcuno spierà la conversazione tra Ezio e zia Ernesta mentre Flavia scoprirà la verità su Ludovica e il socio di Salvatore.