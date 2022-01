La sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore sta continuando a regalare delle fortissime emozioni. Nel corso degli episodi in programmazione sul piccolo schermo da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022, Flora Gentile Ravasi sarà decisa a rilasciare una testimonianza a favore dei Guarnieri ma soprattutto della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, scomparsa nel nulla dopo aver preso parte al processo riguardante la morte del suo defunto padre Achille.

Spoiler Il Paradiso delle signore all'11/02: Gemma si sente in colpa, Ezio si presenta all’appuntamento di Gloria e Veronica

Le anticipazioni delle puntate dello sceneggiato di successo che verranno trasmesse su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio dicono che Gemma spiegherà alla madre Veronica di aver minacciato Gloria con una lettera per proteggere la sua famiglia. I sensi di colpa della sorellastra di Stefania aumenteranno quando si accorgerà che con la sua brutta azione ha fatto riavvicinare Ezio alla capo commessa: tale situazione desterà preoccupazione anche a Veronica. Gemma, dopo aver riflettuto a lungo, si deciderà a dire la verità a Gloria. Veronica però anticiperà la mossa della figlia, visto che si dirà disposta a far intendere alla signora Moreau di essere l’autrice della missiva minatoria.

Ezio, dopo aver scoperto dell’incontro segreto tra Gloria e la sua promessa sposa, si presenterà all’appuntamento.

Intanto Sandro sarà sempre più deciso a riavere al suo fianco la moglie Tina, contando sull’aiuto dell’amico Vittorio: la giovane cantante non la prenderà bene, quando saprà che il direttore Conti sta dando una mano al discografico per riconquistarla.

Nel contempo a schierarsi dalla parte di Sandro ci penseranno Salvatore e Agnese. Successivamente Tina apprenderà di non essere la prescelta per recitare a un evento, mentre il fratello Salvatore si farà avanti per acquistare la casa in cui vive Irene. Anna invece sarà ancora combattuta, per non essere stata sincera con il suo fidanzato riguardo a sua figlia.

Dante vuole diventare il proprietario del Paradiso, Flora prende le difese dei Guarnieri

Al Paradiso nel contempo metterà piede Ferdinando Torrebruna, un uomo d'affari su invito di Fiorenza, che rimarrà subito colpito da Ludovica: la new entry accetterà una collaborazione con Dante e la cugina ma alla sola condizione che anche la giovane Brancia di Montalto faccia parte del loro team. A proposito di Romagnoli, sarà determinato a diventare il proprietario del circolo.

Umberto non avrà altra scelta, oltre a quella di dare delucidazioni alle forze dell’ordine riguardo alla sparizione improvvisa della cognata Agnese: sempre riguardo alla questione, il commendatore inoltre sarà sincero con Marco. Quest’ultimo per evitare che l’attenzione si focalizzi sul caso Ravasi e sulla fuga di sua zia, cercherà di mettere in atto un piano con la complicità di Flora.

Quest’ultima accetterà di prendere le difese dei Guarnieri, pur sapendo che in tale maniera metterà in cattiva luce il suo defunto padre Achille. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, in cui la giovane Ravasi per merito della sua deposizione in questura potrà aiutare Adelaide a non fare i conti con la giustizia.

Infine Armando, dopo aver appreso una notizia su Rocco, farà sapere ad Agnese che il matrimonio tra suo nipote e Maria rischia di saltare.