Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Love is in the air, la popolare serie tv vista ogni giorno da più di due milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate turche in onda nelle prossime settimane in televisione narrano che Eda Yildiz (Hande Ercel) prenderà una decisione che farà commuovere Serkan e sua madre Aydan Bolat. In particolare, la donna deciderà di chiamare suo figlio Alp per omaggiare il fratello maggiore di suo marito.

Anticipazioni Love is in the air: Eda vuole chiamare il figlio Alp come il fratello morto di suo marito

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione assoluta su Canale 5, raccontano che Eda omaggerà il fratello deceduto di Serkan durante un momento intenso ed emozionante.

Tutto inizierà quando Kiraz (Maya Basol) dopo aver accantonato la sua gelosia nei confronti dell'arrivo del fratellino pregherà i genitori di dargli il nome di una verdura, visto che il suo è ispirato a un frutto. Ovviamente, né Yildiz né Bolat accetteranno la richiesta della figlia. Ma ecco che la fioraia avrà in mente un'idea ben precisa, ventilando l'ipotesi di chiamarlo Alp, ossia come il fratello maggiore di suo marito, morto prematuramente.

Una decisione che commuoverà sia Serkan che sua madre Aydan.

Aydan e la nuora sotterrano i vecchi rancori

Nelle ultime puntate della seconda stagione di Love is in the air, Aydan (Neslihan Yeldan) si dimostrerà particolarmente grata nei confronti della nuora, che ha avuto un pensiero così bello nei riguardi della famiglia visto che per la perdita del primogenito era caduta in una profonda depressione, tanto da rinchiudersi in casa per molti anni.

A tal proposito, la signora Bolat le dirà di considerarla come la sua terza figlia durante un confronto molto intenso. Insomma, Eda e la suocera sotterreranno i vecchi rancori, giurando di esserci sempre l'una per l'altra.

Kemal e la mamma di Serkan decisi a sposarsi in Spagna

Ma ecco che per la mamma di Serkan arriverà un grosso problema.

La donna, infatti, informerà tutti che lei e il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) hanno intenzione di diventare marito e moglie una volta arrivati in Spagna. L'architetto, a questo punto, acconsentirà affinché i genitori agiscano in quel modo. Ma ecco che la donna inizierà a insospettirsi quando Kemal avrà intenzione di potarsi dietro l'anziana madre. Una condizione, che Aydan si rifiuterà categoricamente di accettare e per questo ricorrerà a uno stratagemma.

Insomma, un finale di stagione ricco di emozionanti sorprese per i fan della serie tv in onda ogni giorno dalle ore 15:55 su Canale 5.