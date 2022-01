Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15.55. Le trame di questa sesta stagione risultano essere molto avvincenti e presto si entrerà ancora più nel vivo delle vicende.

La storia d'amore tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia di Montalto è una delle più interessanti di questa stagione. Iniziata a metà della scorsa serie, la relazione fra i due giovani sembrava essere soltanto un gioco, soprattutto perché i due provengono da due contesti sociale completamente diversi. Ludovica, però, ha dimostrato di essere cambiata, nonostante il "peso" del cognome che porta.

Difatti si è esposta pur di tirare fuori dal carcere il giovane Barbieri, rischiando di scatenare uno scandalo. Tuttavia, sebbene col tempo il loro rapporto sia diventato sempre più solido, i due hanno dovuto fare i conti con le loro differenze sociali e soprattutto con qualcuno che proprio non accetta il loro amore. Dapprima Adelaide, la quale ha cercato di far cambiare idea alla sua pupilla, per poi tuttavia ricredersi. In seguito Flavia, madre di Ludovica, donna arrivista e calcolatrice, la quale vorrebbe che sua figlia sposasse un uomo ricco per riappropriarsi degli agi e della posizione di cui ha goduto in passato.

Stando alle anticipazioni ben presto giungerà a Milano un uomo che potrebbe far crollare le certezze della signorina Brancia.

Si tratta di Ferdinando di Torrebruna, un ricco armatore che resterà colpito dal fascino della giovane vicepresidentessa del Circolo.

Il Paradiso delle Signore: Flavia ostacola l'unione fra la figlia e Barbieri

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore si è assistito al ritorno in scena di Flavia Brancia, la gelida madre di Ludovica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna ha fatto ritorno a Milano dopo un periodo di assenza, per stare vicino a sua figlia. Tuttavia non si può dire che si tratti solo di una visita di cortesia, dato che l'intento della signora Brancia è di scoprire cosa nasconde sua figlia. Difatti Flavia aveva già notato un certo cambiamento in Ludovica, ma non lo aveva attribuito al fidanzamento con un ragazzo di umili origini.

Tuttavia Fiorenza Gramini, storica nemica di Ludovica, ha fatto in modo di far capire a Brancia senior che sua figlia e Marcello hanno una relazione segreta. A questo punto Flavia ha deciso di rimandare il proprio ritorno a Parigi, dove ad attenderla c'è il suo secondo marito, per sorvegliare Ludovica, e ostacolare in ogni modo la storia con il loro ex autista.

Anticipazioni febbraio: Fabio Fulco sarà Ferdinando

L'obiettivo della signora di Montalto è di dividere sua figlia da Marcello e per farlo potrebbe fare in modo che fra i due si intrometta una terza persona.

Stando alle anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda a febbraio, ci sarà una new entry a intrigare la trama della soap.

Si tratta di Ferdinando di Torrebruna, interpretato dall'attore napoletano Fabio Fulco.

Ferdinando è un ricco armatore che giungerà a Milano per affari e non potrà fare a meno di essere ammaliato dalla bellezza della giovane Brancia.

Il Paradiso, spoiler febbraio: Torrebruna si intromette fra Brancia e Barbieri

Ferdinando di Torrebruna farà il suo ingresso in scena nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 14 febbraio. L'uomo è vedovo e resterà colpito soprattutto dalla somiglianza fra Ludovica e la sua defunta moglie. Dunque il desiderio di Flavia si avvererà, dato che la new entry andrà a insinuarsi fra la vicepresidentessa e il direttore di sala del Circolo.

Al momento non è dato sapere se la signorina Brancia si lascerà colpire al fascino del ricco armatore o se resterà fedele al suo amato. Sta di fatto che Ferdinando metterà in bilico l'equilibrio della coppia con stile, dato che si mostrerà sempre rispettoso nei confronti del suo rivale.