Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a sabato 22 gennaio, Antonito accuserà Natalia di averlo sedotto solo per ricattarlo, ma lei negherà. Inoltre, Genoveva sarà assolta da tutte le accuse e Felipe aggredirà un funzionario, mentre Anabel confesserà a Miguel di avere abbandonato sull'altare Aurelio.

Soledad difende Marcos

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 17 al 22 gennaio, Genoveva, grazie alle sue conoscenze, riuscirà a far pubblicare un articolo che la farà sembrare come una donna stupenda.

Intanto, Miguel inviterà Anabel a prestare più attenzione alla sua reputazione. Aurelio li noterà in atteggiamenti intimi e fermerà la ragazza, ricordandole come l'ha tradito. Inoltre, Josè ed Alodia faranno in modo di non destare troppi sospetti in Susana e Rosina, che ormai sono convinte che hanno una relazione.

Nel frattempo, Soledad prenderà le difese di Marcos contro Susana. In tutto questo, Antonito si mostrerà premuroso nei confronti di Lolita, che inizierà ad avere dei dubbi. Infatti, successivamente, le verranno recapitate delle foto compromettenti di suo marito e di Natalia.

Fabiana vuole aiutare economicamente gli Olmedo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 gennaio, Felipe sarà infuriato perché Genoveva ha avanzato una richiesta di grazia al re.

Mendez gli annuncerà che la sua ex moglie, probabilmente, lascerà il carcere. Intanto, Lolita sarà affranta per quello che le ha fatto Palacios, ma Carmen e Ramon la rassicureranno che si tratta di un piano per mettere in cattiva luce l'uomo. Inoltre, Fabiana comunicherà agli Olmedo la volontà di finanziare la riapertura del ristorante, ma i due avranno paura che questo possa ritardare i loro piani.

Nel frattempo, Josè tratterà male Alodia davanti a tutti, con la ragazza che resterà stupita. L'uomo spiegherà che è stato un modo per convincere Susana e Rosina che tra di loro non c'è una storia d'amore. Le due donne, però, non crederanno fino in fondo a quanto successo. In tutto questo, Lolita dialogherà con il marito riguardo delle foto in cui si trova insieme a Natalia, mentre ad Anabel giungerà una missiva di Camino.

Pasamar racconterà delle difficoltà incontrate per avere l'eredità di Ildefonso.

Felipe finisce in carcere

In base agli spoiler della prossima settimana, Rosina udirà un dialogo tra José ed Alodia e penserà che i due hanno ucciso Bellita. Intanto, Marcos chiederà espressamente alla figlia di raccontare a Miguel il suo passato con Aurelio. La ragazza, però, non vorrà dirgli nulla e minaccerà il padre di svelare le circostanze nelle quali è deceduto Carlos Amijo. Inoltre, Genoveva chiederà aiuto all'arciprete Reguero, il quale accetterà e parlerà con il re.

Nel frattempo, Antonito vorrà un chiarimento con Natalia, ma all'orario indicato per vedersi si presenterà un uomo che gli mostrerà delle foto in casa sua con Natalia.

Palacios accuserà la donna di ricattarlo, ma lei negherà tutto. In tutto questo, Felipe apprenderà dell'assoluzione totale di Genoveva e, in preda all'ira, assalirà un funzionario. L'avvocato sarà arrestato e sia Liberto che Mendez persuaderanno Ramon affinché il figlio possa farlo liberare. Infine, Anabel rivelerà a Miguel di aver lasciato sull'altare Aurelio.