Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana La Sposa, nella seconda puntata che andrà in onda domenica 23 gennaio in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel secondo appuntamento Maria si avvicinerà sempre di più a Italo, ma quest'ultimo sparirà via per un periodo di tempo. Poi quando l'uomo tornerà tra i due nascerà un vero sentimento.

Italo sparirà per un periodo di tempo

Nella seconda puntata della fiction La sposa, verrà fatta un'autopsia sul corpo di Giorgia che scagionerá definitivamente il marito Italo.

Quest'ultimo da un lato sarà sollevato perché non ci sono più accuse nei suoi riguardi però dall'altro sarà distrutto per la perdita della moglie. L'uomo a causa di ciò penserà di compiere un gesto estremo, ma Maria lo fermerà e i due saranno sempre più vicini.

Poi, durante il funerale di Giorgia, apparirà il fratello di quest'ultima che deciderà di aiutare Giulio a scoprire tutti gli inganni di Vittorio. Alla fine l'uomo riuscirà ad avere la sua vendetta, mentre l'agricoltore sarà ridotto molto male e non potrà riprendere a lavorare.

Intanto, Italo sparirà nel nulla e quindi Maria si ritroverà da sola a dover gestire il casale. La protagonista mostrerà grandi doti e si guadagnerà anche il rispetto dei braccianti.

Inoltre, la donna rafforzerà anche il rapporto con Paolino. Quest'ultimo si avvicinerà anche a zio Vittorio. Poi quando Italo tornerà nascerà l'amore tra lui e Maria.

Maria sarà costretta a lasciare il casale

Successivamente, Maria riceverà una chiamata dalla Calabria e sarà costretta a lasciare il casale perché suo fratello avrà il tifo.

Italo quindi accompagnerá la protagonista alla corriera, però gli dirà di non tornare perché non potrà mai renderla una donna felice.

Intanto, Maria quando tornerà a casa incontrerà di nuovo il suo amore Antonio e apprenderà anche che suo fratello si è salvato grazie a quest'ultimo che l'ha velocemente ricoverato in una clinica.

Poco dopo, Giuseppe guarirà e Antonio gli offrirà un lavoro nel settore edilizio. Allo stesso tempo, tra Maria e Antonio riaffiorerá un sentimento, anche se la donna continuerà a pensare a ciò che ha lasciato al Nord.

Italo andrà in Calabria a riconquistare Maria

Ma Italo andrà in Calabria per conquistare Maria. La protagonista sarà molto sorpresa di trovarlo a casa sua, ma i due saranno davvero innamorati e infatti vorranno costruire una famiglia insieme, per questo la donna tornerà in Veneto e deciderà di lasciare la sua terra e il suo primo amore.

Intanto, Vittorio si sentirà male e sarà costretto ad andare in ospedale.