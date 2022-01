Nuovo appuntamento con le novità su Il Paradiso delle signore: gli spoiler delle nuove puntate che saranno trasmesse dal 31 gennaio al 4 febbraio sui teleschermi di Rai 1 raccontano che la storia tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta apparirà sempre più in crisi.

Vittorio Conti, invece, sarà costretto a dare ospitalità a Sandro Recalcati, il quale è all'oscuro del rapporto che si è venuto a creare fra l'amico e sua moglie Tina.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore fino al 4 febbraio: Vittorio costretto a dare ospitalità a Sandro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sulle puntate che i fan assisteranno dal 31 gennaio al 4 febbraio in prima visione assoluta raccontano che Sandro deciderà di prolungare la sua presenza a Milano per qualche tempo.

L'uomo, infatti, avrà intenzione di risolvere la situazione venutasi a creare con Tina (Neva Leoni) prima di far ritorno a Londra. Per questa ragione, Recalcati pregherà Agnese di dargli un consiglio su come riconquistare la cantante.

Intanto, Vittorio (Alessandro Tersigni) apparirà sempre più in difficoltà con Sandro e per questo chiederà a Tina di fare chiarezza coi propri sentimenti. Intanto, Recalcati e l'ex moglie riusciranno ad avere un confronto. Purtroppo l'incontro non avrà il risultato sperato in quanto l'uomo sarà costretto a chiedere ospitalità al direttore Conti per alcuni giorni. Il marito di Marta, a questo punto, sarà costretto a omettere la verità all'amico. Ben presto Vittorio e Tina decideranno di raccontare tutta la verità a Sandro (Luca Capuano), ma accadrà un colpo di scena.

Il direttore Conti aiuta Sandro a riconquistare Tina

Nelle puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio de Il Paradiso, Sandro troverà il foulard appartenuto a Tina sotto il letto del marito di Marta. Un Vittorio imbarazzato proverà a raccontare come sono andate le cose con la cantante. Peccato che Recalcati - sentitosi tradito - minaccerà di abbandonare Milano prima possibile.

Successivamente Sandro riuscirà a riconciliarsi con il direttor Conti, che lo aiuterà a riconquistare la giovane Amato.

Al grande magazzino, intanto, le "veneri" e le sarte prepareranno la collezione primaverile, tanto che Flora si ispirerà alla giacca da cavallerizza di Gemma per un capo d'abbigliamento.

Ezio, invece, racconterà tutta la verità a Veronica.

Quest'ultima non esiterà un momento prima di avere un confronto con Gloria. Per questo motivo, la Zanatta apparirà sempre più in crisi con Colombo. Infine Marco sarà invitato a cena a casa Colombo, sebbene non sia proprio il momento più adatto.