Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Darin Brooks (Wyatt Spencer), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Annika Noelle (Hope Logan), Rena Sofer (Quinn Fuller). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul pentimento di Liam per aver accusato ingiustamente Hope, sull'intervento a cui verrà sottoposto Thomas, sulle confidenze fra Paris e Zende e sulla volontà di Quinn di ritornare con Eric.

Liam si infuria con Hope

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Liam si recherà a casa di Thomas per affrontarlo, convinto che quest'ultimo abbia baciato Hope. Giunto lì, però, il figlio di Bill Spencer rimarrà molto stupito nel trovare la moglie al posto del rivale. Preso dalla rabbia, il giovane l'aggredirà verbalmente, accusandola di averlo tradito. A quel punto, Hope negherà ogni accusa, affermando che Thomas non ha baciato lei ma il manichino. Saputo ciò, Liam rimarrà sconvolto nello scoprire che la moglie gli è stata sempre fedele, mentre lui ha approfittato dell'occasione per trascorrere una notte con Steffy. Non sapendo dell'infedeltà del marito, Hope gli racconterà tutto quello che è successo a Thomas davanti ai suoi occhi, dalla crisi allucinatoria allo svenimento da cui non ha ripreso più i sensi.

Riappacificatasi, la coppia deciderà di recarsi in ospedale per accertarsi delle condizioni del figlio di Ridge.

Zende si confida con Paris

Giunti in ospedale, Liam e Hope incontreranno Ridge e Steffy che li informeranno che Thomas è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Dopo una lunga attesa, i quattro verranno relazionati da Finn sull'esito dell'intervento.

Più tardi, Liam si avvicinerà nuovamente a Steffy per raccontarle di aver sbagliato a giudicare troppo in fretta la moglie, dato che a baciare Thomas non è stata lei ma il manichino. Negli uffici della Forrester, Paris e Zende continueranno a lavorare fianco a fianco, flirtando e conversando sulla spiacevole storia in cui è stata coinvolta Zoe.

Inoltre, Zende confiderà all'amica che, da bambino, andava molto d'accordo con Thomas e ora nutre la speranza che i rapporti con i Forrester possano migliorare nuovamente. Wyatt, Flo e Quinn ripercorreranno nuovamente il piano diabolico per danneggiare Brooke e Ridge. Insieme, i tre coinquilini cercheranno di trovare un modo per convincere Eric a perdonare la moglie. Nel frattempo, Shauna andrà a trovare Eric, chiedendogli di perdonare Quinn. Quello che Shauna non sa è che, in realtà, Quinn la sta spiando nascosta dietro una pianta.