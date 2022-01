Prosegue l'appuntamento con Love is in the air e le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 gennaio 2022, rivelano che non mancheranno nuovi colpi di scena. Occhi puntati ancora una volta sulla coppia composta da Eda e Serkan: i due, infatti, decideranno di tornare a vivere sotto lo stesso tetto e lo faranno per il bene della piccola Kiraz. Una convivenza che, tuttavia, non sarà affatto facile per la coppia, dato che i due si ritroveranno spesso sul piede di guerra.

Burak si ubriaca e bacia Melo: anticipazioni Love is in the air al 21 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air nella settimana 17-21 gennaio 2022, rivelano che Burak assisterà ad una scena che lo turberà profondamente.

L'uomo, infatti, vedrà Eda in compagnia di Serkan e preso dallo sconforto comincerà a bere alcolici, al punto da ubriacarsi.

In riva al mare, Melo si avvicinerà a Burak: lui, ubriaco più del dovuto, finirà per baciarla salvo poi addormentarsi.

E poi ancora, gli spoiler di questi nuovi episodi della soap opera turca che saranno trasmessi fino al 21 gennaio, rivelano che Ayfer e Aydan faranno a gara per viziare la piccola Kiraz.

Aydan e Ayfer viziano la piccola Kiraz

Una vera e propria "lotta" con la quale cercheranno in tutti i modi di conquistare il gradimento della bambina ma, in questo modo, finiranno per provocare l'ira dei genitori di Kiraz, che non gradiranno minimamente questo tipo di atteggiamento messo in atto da Aydan e Ayfer.

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Love is in the air, previste su Canale 5 nella settimana 17-21 gennaio, rivelano che dopo vari ripensamenti e tentennamenti, Eda e Serkan prenderanno una decisione importante legata alla cura della loro bambina.

Serkan va a vivere con Eda ed è subito scontro: spoiler Love is in the air al 21 gennaio

L'architetto, infatti, si trasferirà a casa di Eda: lo scopo è quello di tornare ad essere parte della vita di sua figlia e partecipare anche alla sua educazione.

Peccato, però, che questa nuova convivenza tra Eda e Serkan non darà proprio gli effetti sperati.

I due, infatti, si ritroveranno spesso sul piede di guerra e finiranno per litigare dato che, la donna, non approverà i metodi di educazione di Serkan.

Eda decide di licenziarsi: anticipazioni 17-21 gennaio 2022

Di conseguenza, ancora una volta, Eda e Serkan si ritroveranno a battibeccare e ad avere delle discussioni che non passeranno inosservate.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera turca rivelano che Deniz deciderà di licenziare Kerem e, di conseguenza, anche Eda abbandonerà il suo lavoro.

A questo punto Serkan deciderà di spostare il suo ufficio da Eda, ma la reazione di quest'ultima non sarà delle migliori e dimostrerà di non essere per niente d'accordo.