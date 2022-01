Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuove puntate e secondo le anticipazioni di lunedì 17 gennaio la famiglia Colombo sarà al centro delle scene. Veronica (Valentina Bartolo) sarà molto sospettosa nei confronti di Ezio (Massimo Poggio), anche se deciderà di non agire. Nel frattempo, Adelaide (Vanessa Gravina) valuterà seriamente la proposta di Marco e metterà alla prova Gemma per capire se possa essere la persona giusta per sostituire la cavallerizza del Circolo, mentre Tina (Neva Leoni) e Agnese (Antonella Attili) rientreranno a Milano. Occhi puntati anche su Dante Romagnoli (Luca Bastianello) che proporrà una collaborazione con Vittorio Conti.

Il comportamento di Ezio insospettirà Veronica

La settimana dal 17 al 21 gennaio al Paradiso delle signore 6 si aprirà con una puntata molto importante per Veronica. La compagna di Ezio si renderà conto che suo marito le nasconde qualcosa, ma per tutelare la serenità familiare deciderà di tenere per sé i suoi sospetti e vederci chiaro prima di parlare con il suo futuro marito. Se Veronica dovesse avere la certezza che Ezio le ha mentito, infatti, potrebbe cambiare idea sul suo conto e rinunciare al matrimonio con il signor Colombo. Sarà un giorno importante anche per Gemma, perché Adelaide valuterà la proposta di Marco e dovrà capire se la ragazza possa diventare la sostituta della cavallerizza del Circolo.

Agnese riabbraccerà Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata di lunedì 17 gennaio, Adelaide deciderà di mettere alla prova Gemma dopo il consiglio di suo nipote, per vedere se la sua passione per l'equitazione sia sufficiente per gareggiare come aspirante campionessa. Nel frattempo, l'intervento di Tina darà dei buoni risultati e la giovane cantante potrà rientrare a Milano insieme a sua madre.

Questa buona notizia sarà accolta con gioia da Armando che dopo giorni di attesa potrà riabbracciare la donna che ama.

Vittorio valuterà la proposta di Dante: anticipazioni puntata di lunedì 17 gennaio

Al Paradiso delle signore 6, intanto, Vittorio sarà molto impegnato per il nuovo affare con gli americani. Per il dottor Conti si tratterà di una sfida importante e Dante Romagnoli deciderà di trattenersi in città ancora qualche giorno.

L'uomo farà una proposta inaspettata a Vittorio, chiedendogli di collaborare per portare avanti l'ambizioso progetto con gli Stati Uniti, ma per Conti non sarà facile scegliere. Il marito di Marta, infatti, si troverà nuovamente a rivangare il passato a causa della presenza dell'uomo che in qualche modo ha contribuito alla separazione con Marta.