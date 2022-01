Domenica 9 gennaio, Sophie Codegoni e Soleil Sorge si sono inventate un gioco per passare la serata con gli altri concorrenti del GFVip. Il gioco consisteva nel scrivere alcuni biglietti e ammettere o negare di averli scritti. Al momento della pesca, le due "vippone" hanno ironizzato sul fatto che Jessica Selassié non abbia rapporti intimi da alcuni anni. Sulla vicenda è intervenuto Barù, spezzando una lancia a favore della Principessa.

Il gioco

Per rendere la serata più movimentata, Soleil e Sophie hanno proposto un gioco: tutti dovevano scrivere dei bigliettini e il destinatario doveva dare risposta positiva o negativa su quando c'era scritto.

Arrivato il turno di Jessica, la Principessa ha trovato un biglietto con scritto: "Hai mai finto un malore o un contrattempo per evitare di avere un rapporto quando invece non ti eri depilata?" Prima che la più grande delle sorelle Selassié rispondesse, Sophie ha ironizzato: "Tanto lei non fa mai niente". Il riferimento potrebbe essere ad una confidenza di Jessica all'amica Codegoni, in cui ha affermato di non avere un rapporto intimo da circa tre anni.

L'intervento del nobile

Nel sentire alcune battute fuori luogo su Jessica, Barù è intervenuto. Il diretto interessato con altrettanta ironia ha chiosato: "A me non interessa se è depilata". Insomma, il nobile ha lasciato intendere di non avere problemi ad avere un rapporto con una donna che non abbia fatto la ceretta nelle parti intime.

Ovviamente, la presa di posizione di Barù non è passata inosservata ad alcuni telespettatori della diretta. Poco dopo l'ingresso di Barù nella casa del GFVip, alcuni utenti hanno cominciato a sognare una storia tra il nuovo concorrente e Jessica. Addirittura, su Twitter, è stata lanciata la ship "Jerù". Al momento, i due "vipponi" non sembrano intenzionati ad intraprendere una relazione, ma il feeling è sempre più evidente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Barù frena sulla Principessa

Se tra Jessica e Barù possa nascere qualcosa non possiamo saperlo. Tuttavia, nei giorni scorsi il diretto interessato è sembrato avere le idee chiare sulla possibilità di intraprendere una storia d'amore all'interno del Reality Show di Canale 5. Tutto è cominciato da una frecciatina di Soleil al nuovo coinquilino, in cui ha chiesto perché voglia abbandonare il GFVip proprio ora che ha iniziato ad avere un feeling particolare con Jessica.

Anziché glissare, il nobile ha replicato: "Con Valeria. No, no non ho iniziato alcuna love story con nessuno". Sebbene Sorge abbia fatto notare che tra lui e la 26enne c'è una bella intesa, soprattutto quando sono in cucina, Barù ha sostenuto che Jessica non comprende mai le sue battute.

Prima di concludere il discorso, Soleil ha sostenuto che Jessica è una persona fredda ma molto predisposta a prendersi cura del prossimo. In quel caso, Barù ha difeso la Principessa, ma al tempo stesso ha spiegato di non essere arrivato al GFVip per cercare l'amore.