La soap opera di origini turche Love is in the air prosegue la propria messa in onda televisiva in Italia su Canale 5, con numerosi colpi di scena che riguarderanno i vari personaggi.

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 14 gennaio 2022, raccontano che, dopo la sentenza del giudice, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà sempre più spesso parte della vita quotidiana della figlia Kiraz (Maya Başol). In particolare l’imprenditore e la sua ex fidanzata Eda Yildiz (Hande Erçel) non avranno altra scelta che iniziare una temporanea convivenza, per svolgere il loro ruolo di genitori a tutti gli effetti.

Spoiler Love is in the air del 14 gennaio: Serkan e Eda costretti a condividere lo stesso tetto su ordine del giudice

Nel 177° episodio della serie televisiva romantica (nota anche con il titolo originale Sen Çal Kapimi) in programmazione su Canale 5 venerdì 14 gennaio dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, finalmente ci sarà il tanto atteso (e temuto) giorno della sentenza in tribunale in cui si parlerà dell’affidamento di Kiraz, la piccola protagonista della seconda e ultima stagione. Il compito del giudice - dopo aver ascoltato i testimoni - sarà quindi quello decidere il futuro della bambina, dopo che la stessa ha scoperto dell’esistenza del padre Serkan.

L’esito del processo sarà a dir poco sorprendente, poiché - per il bene della figlia - il facoltoso imprenditore e l’architetta paesaggista Eda si vedranno costretti a condividere lo stesso tetto per un periodo di tempo, precisamente per 48 ore.

Aydan non riesce a ottenere la custodia della nipote, Eda e Serkan dormono nella stessa stanza su richiesta della figlia

Nel frattempo, mentre Serkan si trasferirà a casa di Eda, il disperato tentativo della signora Aydan (Neslihan Yeldan) di ottenere la custodia della nipote non andrà a buon fine, nonostante i numerosi sforzi fatti e una serie di strategie, servendosi della complicità del compagno Kemal (Sinan Taymin Albayrak) e della signora Deniz (Ayşe Akın).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A questo punto Serkan e Eda inizieranno a vivere insieme (seppur in maniera temporanea e non per propria scelta): i due accetteranno anche di dormire nella stessa stanza per non deludere la figlia Kiraz, anche se poi materialmente il ricco imprenditore passerà la notte per terra su un materasso, mentre l’architetta paesaggista rimarrà nel suo letto.